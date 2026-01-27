Ключевые моменты:

  • В Одессе повреждены десятки домов в Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах.
  • Поисково-спасательная операция продолжается: 3 человека пропавших без вести.

Спасатели активно работают

В Приморском районе повреждено 43 дома и, по предварительным данным, 122 квартиры. Спасатели ГСЧС разбирают завалы. В Пересыпском зафиксировано повреждение 3 домов: выбито более 200 окон, 51 из них полностью уничтожены огнем.

В Хаджибейском районе продолжается поисково-спасательная операция — три человека до сих пор пропали без вести.

Сергей Лисак проинформировал, что в Пересыпском районе под завалами нашли тело мужчины.

Фото разрушенного дома на улице Прохоровской.

