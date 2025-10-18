Ключевые моменты

Каждое утро, начиная с 22 февраля этого года, в девять часов в Городке (Хмельницкая область) жизнь на минуту замирает. На улицах, в школах, в учреждениях люди останавливаются, чтобы в тишине почтить тех, кто отдал жизнь за Украину.

Эта короткая пауза стала для общины не просто ритуалом, а ежедневной традицией памяти, благодарности и единства.

Но в Рени, как и в других городах на Одесчине, минута молчания пока не является частью городского ритма.

Почему так произошло и что нужно сделать, чтобы эта традиция объединила общину Рени так же, как объединила Городокскую?

Минута молчания в Городке

Ежедневно в девять утра жители Городка склоняют головы перед теми, кого уже нет. Но так было не всегда. До 22 февраля 2025 года минута молчания в Городке была номинальной. Всё изменилось в третью годовщину полномасштабного вторжения.

– Мы просто вышли на пешеходный переход с плакатами «Они стояли за тебя — постой за них». И это стало моментом единения, который невозможно забыть, – вспоминает волонтерка Ирина Бигняк.

С тех пор община утвердила традицию ежедневного чествования погибших. В это время водители останавливают авто, продавцы выходят из магазинов, а прохожие замирают на улицах.

– Нас к этому подтолкнула волонтерка Алла Малатюк. Знаю, что она вместе с единомышленниками обращалась в городской совет с предложением останавливать движение на минуту, – вспоминает Наталия Береза, одна из участниц акции.

Сила общины и роль партнерства

Как подчеркивают жители Городка, минута молчания — это ещё и возможность сказать «спасибо» тем, кто вернулся с фронта, и тем, кто продолжает держать наше небо.

Впоследствии инициативу поддержали горсовет и правоохранители.

– Люди сами предложили. Мы лишь помогли согласовать техническую часть: чтобы в этот момент в городе останавливалось движение и звучал Гимн Украины, – прокомментировала секретарь горсовета Елена Грих. – Поэтому каждый день в девять утра сотрудники полиции выезжают на перекресток в центре города, люди выходят с плакатами на пешеходные переходы.

Почему в Рени на улицах не останавливаются на минуту молчания?

Жаль, но так не везде. Жители приграничного города Рени, что на Одесчине, не присоединяются к общенациональной минуте молчания. Люди продолжают идти, бежать, ехать по своим делам. Этим обеспокоен участник боевых действий Юрий Джабинский, который добровольцем стал на защиту Украины в первые дни войны и после тяжёлых травм вернулся домой.

– Люди выходят почтить погибших защитников Украины только в день похорон, когда военные несут на плечах гроб, – говорит наш защитник. – Очень обидно, что общегосударственная минута молчания на улицах Рени отсутствует. В нашей стране сотни тысяч погибших, о которых мы должны помнить.

Сам Юрий Джабинский всегда останавливает машину и выходит из неё в этот момент. Но другие участники дорожного движения так не делают. Есть даже такие, кто ругает мужчину — они не понимают, почему он остановился.

Что говорит местная власть на Одесчине?

Как рассказывает заместитель городского головы Алексей Самбурский, в Ренийской общине общегосударственную минуту молчания проводят во всех коммунальных учреждениях — в больнице, школах, ЖКС, горсовете и т. п., но на улицах она действительно отсутствует.

– Чтобы люди останавливали движение в девять, нужно организовать звуковой сигнал, – говорит господин Алексей. – Имеющаяся система оповещения о воздушных тревогах не рассчитана на смену звука. Мы рассматриваем вопрос об установке Местной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО). Это программно-технический комплекс, предназначенный для информирования населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, который предусматривает и определённые звуковые сигналы, и голосовые сообщения.

По словам должностного лица, в начале войны каждая община отдельно решала, как именно предупреждать население об угрозе. Но сейчас есть Положение о единой государственной системе гражданской защиты и Положение об организации оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и организации связи в сфере гражданской защиты, утверждённые постановлением Кабмина. То есть существуют определённые стандарты.

– Мы намерены присоединиться к МАСЦО, разработали техническое задание, которое согласовали с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, предусмотрели внедрение в Программе гражданской защиты, – продолжает Алексей Самбурский. – Но МАСЦО — это очень дорогая система, это шестизначная сумма. Сможет ли община в следующем году профинансировать такие расходы, сказать сложно.

Решили вопрос без денег: как проходит минута молчания в других громадах Одесчины?

Тем временем в соседних громадах нашли другие возможности организации общенациональной минуты молчания. Весной 2025 года в городе Болград в девять утра на городскую площадь начали выходить сотрудники Болградской райгосадминистрации. Ежедневно включают громкоговоритель, звучит Гимн Украины, большинство прохожих прекращают движение. Также в соцсетях на страницах Болградской РГА и Болградского горсовета каждое утро публикуют посты о минуте молчания.

Исполнительный комитет Измаильского горсовета в мае 2025 года и вовсе принял решение о мерах относительно общенациональной минуты молчания на транспорте. Согласно решению, автомобильные перевозчики Измаила обязаны ежедневно останавливать движение автобусов и легковых авто (такси) во время минуты молчания. Также исполком призвал жителей общины, которые находятся за рулём в девять утра, останавливать транспорт — с соблюдением Правил дорожного движения. На улицах города присутствует патрульная полиция, которая останавливает движение. Также здесь и большинство прохожих присоединяются к минуте молчания.

Учреждения образования Украины подают пример

В учреждениях образования как Городокской, так и Ренийской общин минута молчания — это ежедневная традиция. И всегда во время урока в 9:00 звучит Гимн Украины, а школьники встают в знак уважения.

– В нашем лицее минута молчания стала доброй традицией, – отмечает директор Городокского лицея №1 Светлана Станица. – Мы вместе с учениками чтим память погибших защитников. Это воспитывает у детей уважение, благодарность и понимание ценности жизни и мира.

– Каждая школа, каждый учитель отдельно решают технические вопросы. У кого-то установлено напоминание в телефоне. Если в кабинете есть монитор, включают видео, – рассказывает и. о. начальника отдела образования Ренийского горсовета Екатерина Буценко. – Для нас, педагогических работников, очень странно, что не все так делают. У нас сознательные люди, просто на улицах нет оповещения.

– Каждый день в девять утра мы устанавливаем колонку на втором этаже с записью минуты молчания, – говорит директор Ренийской гимназии №1 Ольга Вересова. – Уроки останавливаются. Дети и учителя прикладывают ладони к сердцу. Когда звучит Гимн, многие дети его поют.

– Но наши ученики не видят, чтобы минута молчания была на улицах города, – взрослые вокруг так не делают, – добавляет Ирина Тихня, психолог Ренийской гимназии №1. – Мы с коллегами очень обеспокоены этим и уже думали, что нужно написать коллективное письмо в горсовет. Если нельзя решить вопрос озвучивания минуты молчания на территории всего города, это можно сделать хотя бы локально. Например, включать звук метронома на Аллее Славы в парке.

Поможем собрать подписи: к решению проблемы присоединяются активисты

Как отмечает глава общественной организации «Женская варта» в Рени Ольга Калугина, нужно действовать уже сейчас. Написать вместе с ветераном Юрием Джабинским письмо в горсовет с требованием выполнить Указ Президента и отреагировать на обращение главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

– Наша общественная организация поможет собрать подписи под письмом, – говорит Ольга Калугина. – Думаю, в Рени можно начать с самого оживлённого перекрёстка Вознесенская–Морвокзальная: полиция может на минуту перекрывать здесь движение. Уверена, что через месяц минута молчания войдёт в жизнь горожан.

Справка «ОЖ»

Общенациональная минута молчания была введена в марте 2022 года Указом Президента Украины. И первым городом в Украине, где девять утра превратились в ритуал чествования памяти погибших героев и мирных жителей в российско-украинской войне, стала Винница.

Зачем нужна минута молчания: мнение экспертов

– Минута молчания — это не просто коллективный ритуал, который помогает проживать утрату, – подчёркивает психолог Ольга Гончар, руководитель Центра ментального здоровья Городокской больницы. – Минута молчания помогает людям осознать, что происходит вокруг, напоминает, что в нашей стране идёт война. И она имеет два разных эффекта — как позитивный для общества, так и болезненный для родных погибших.

Как объясняет психолог, для общества минута молчания — это момент, когда посреди будничной суеты, среди ежедневных дел, в девять часов мы можем остановиться и почтить тех, кто отдал жизнь за Украину. Для родных, с одной стороны, — это ощущение, что они не одни в своей боли и утрате, что общество помнит. А с другой — это может быть травматичным напоминанием о пережитом горе.

– И это может быть настолько болезненно, что даже возникает паническая атака, ведь воспоминания об утрате возвращаются с новой силой, – продолжает госпожа Ольга. – В такие моменты важно, чтобы рядом был человек, который может обнять, поддержать. Так что если вы видите, что кому-то тяжело, — не бойтесь подойти. Слова сочувствия могут иметь большое значение. Главное — проявить человечность, такт и тепло.

Социологи подчёркивают, что ритуалы имеют значение, когда за ними стоит действие. Символы становятся живыми тогда, когда они охватывают общину, формируют привычку и создают эмоциональную связь.

– Такие практики, как минута молчания, — это не только способ вспомнить павших, но и инструмент консолидации. Память — это не о прошлом, а об общем будущем, – отмечает социолог из Городка Олеся Гудзенко. – Если община способна остановиться на минуту вместе, она способна и действовать вместе.

Материал создан в соавторстве: Антонины БОНДАРЕВОЙ, Наталии ПОПОВИЧ, Веры ЛАПЫ, Виктории ЧАБАНОВОЙ, Марианны ШКАВРОН