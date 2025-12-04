Ключевые моменты:

США, Украина и посредники находятся в постоянном диалоге по мирному урегулированию.

4 декабря ожидается встреча Умерова с представителями Трампа в Майами.

На переговорах обсудят требования России, озвученные на недавних встречах в Москве.

Переговоры США и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после возвращения американской делегации из Москвы и консультаций в Вашингтоне переговорный процесс будет продолжен. К обсуждениям подключатся министр обороны Рустем Умеров, Андрей Гнатов и другие представители Украины, участвующие в мирных инициативах.

По словам Зеленского, между партнерами идет постоянный контакт: это и личные встречи, и телефонные переговоры. Украинский лидер отметил, что последние обсуждения в Женеве и во Флориде были результативными — позицию Украины услышали и приняли во внимание. Он подчеркнул, что мир возможен только при учете интересов Украины.

Согласно данным Associated Press и New York Post, Умеров встретится в Майами 4 декабря с спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — представителями команды Трампа.

На переговорах планируют обсудить требования России, которые Владимир Путин выдвинул во время недавних консультаций в Кремле. New York Post отмечает, что американская сторона рассчитывает добиться прогресса в подготовке возможного соглашения о прекращении войны.

Источники СМИ подчеркивают: администрация США ожидает существенного продвижения по проекту мирного соглашения, а встречу в Майами считают ключевым этапом всего переговорного процесса.

Как сообщает The New York Times, мирный план по Украине сейчас разделен на четыре отдельных элемента, которые обсуждаются параллельно,

По данным источников, один касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, таких как ограничения будущей численности ее армии мирного времени и дальности полёта ракет.

Другие охватывают территориальные вопросы, экономическое сотрудничество и более широкие вопросы европейской безопасности.

Путин также заявил, что США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана «на 4 пакета» и обсуждать их в таком формате.

Ситуация на фронте: обстрели и потери врага

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, бои в Покровске и около города продолжаются.

Вчера противник нанес три ракетных и 62 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме того, осуществил 4301 обстрел, в том числе 121 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5251 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну пушку врага. Потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили:

три танка,

три боевые бронированные машины,

29 артиллерийских систем,

одну реактивную систему залпового огня,

125 единиц автомобильной техники оккупантов.