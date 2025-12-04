Ключевые моменты:

В результате ночной атаки часть Пересыпского района обесточена.

Несколько трамвайных маршрутов приостановлены или изменены.

Шесть человек пострадали, трое из них — в больнице.

Перебои с электричеством после атаки

В результате ночной атаки беспилотников на Одессу получили повреждения инфраструктура, жилые дома и автомобили. Часть Пересыпского района осталась без света. Для жителей начали работать Пункты Несокрушимости, где можно согреться, зарядить телефоны и получить помощь.

Об этом сообщили в Одесской городской военной администрации.

В городе развернут оперативный штаб, а коммунальные службы устраняют последствия обстрелов.

В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что из-за локальной аварии свет пропал в части Пересыпского и Одесского района. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию — это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений.

Как ранее сообщалось, в результате попадания дронов возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Пострадали административное здание, многоэтажные дома и автомобили. Двух людей заблокировало в квартирах ударной волной — спасатели их деблокировали.

На данный момент известно о шести пострадавших, трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, остальным помощь оказана на месте.

Как работает общественный транспорт

Из-за перебоев с электричеством временно прекратил работу трамвайный маршрут №1 — на его направлении сейчас ездят пять социальных автобусов.

Трамвай №7 курсирует по сокращенному маршруту: «Херсонский сквер – 11-я станция Люстдорфской дороги».

Трамвайный маршрут №10 курсирует по маршруту «площадь Старосенная — ул. И.Рабина».

Трамвайный маршрут №12 курсирует 1 единица.

Трамвай №20 временно не ходит. На этом направлении уже работает маршрутный автобус.

Для маршрутов, проходящих через проспект Князя Владимира Великого, город готовит дополнительные автобусы.