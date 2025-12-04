Ключевые моменты:

Поврежден объект энергетической инфраструктуры ДТЭК, часть города обесточена.

Без света остаются более 50 тысяч семей, восстановление будет длительным.

Семь человек пострадали, повреждены дома и автомобили.

Масштабные отключения света в Одессе

В ночь на 4 декабря Одессу вновь атаковали ударными беспилотниками. В результате атаки серьезно пострадал один из энергетических объектов ДТЭК «Одесские электросети». Повреждения настолько значительные, что для восстановления оборудования понадобится продолжительное время.

По данным компании, энергетики успели переподключить около 9,5 тысячи домов через резервные линии. Однако около 51,8 тысячи семей все еще остаются без электроснабжения. Аварийные бригады уже работают на месте и делают всё, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям.

Атака также привела к человеческим жертвам: пострадали семь человек, их доставили в больницу. Повреждения получили административное здание, восемь многоэтажных домов, 28 автомобилей и пять гаражей. Основной удар на этот раз принял на себя поселок Котовского.

Из-за перебоев в энергоснабжении и остановки нескольких трамвайных маршрутов в городе временно изменено движение социальных автобусов.

В результате недавнего «прилета» дрона на Одесской ТЭЦ произошла серьезная авария. В результате чего около 30 тысяч одесситов остались без тепла.