Ключевые моменты:
- Энергетическая инфраструктура снова пострадала от вражеской атаки ночью. Повреждены объекты в нескольких регионах, есть отключения света.
- В Киеве, области и ещё как минимум в 9 регионах действуют аварийные графики. Причина — последствия предыдущих обстрелов.
- Из-за холодной погоды украинцы используют больше энергии. Власти просят экономить и не включать одновременно мощные электроприборы.
Отключения света в Украине 16 октября: что известно
Минувшей ночью российские дроны снова нанесли удары по объектам энергетики в разных регионах Украины. Как сообщили в НЭК «Укренерго», врезультате повреждений на утро 16 октября в нескольких областях остаются обесточенные потребители. Команды энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения.
Из-за серьёзного состояния энергосистемы в ряде регионов действуют аварийные отключения. Они введены в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, а также частично в Хмельницкой и Черкасской областях. Это — следствие предыдущих атак на энергосистему.
Отдельно сообщается, что в Черниговской области работают почасовые графики отключения в три очереди. Там энергетика подвергается систематическим атакам уже несколько недель подряд.
Также с 16:00 и до конца суток по всей стране возможно ограничение мощности для промышленных потребителей — сразу в двух очередях.
На фоне разрушений нагрузка на энергосистему остаётся высокой. По состоянию на 7:30 утра, потребление электричества оставалось на уровне предыдущего дня. Причина — холодная и пасмурная погода в большинстве регионов. Энергетики призывают украинцев экономно расходовать электроэнергию:
- Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов.
- Следите за обновлениями на сайтах и страницах облэнерго — ситуация может быстро меняться.
По данным Воздушных сил этой ночью враг нанес комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением 37 ракет и 320 БПЛА. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 288 воздушных целей. Зафиксировано прямые попадания 14 ракет и 37 ударных дронов на 14 локациях.
