Справка «ОЖ»

Черниговская городская военная администрация была создана Указом президента от 7 февраля 2023 года. Ранее суд признал виновным мэра Чернигова Владислава Атрошенко в совершении административного правонарушения – непредоставлении сведений о конфликте интересов – и лишил права занимать должность городского головы в течение года. А уже 23 февраля 2023-го Ассоциация городов Украины обратилась в Верховную Раду с призывом не поддерживать постановление №9055, по которому все полномочия местного самоуправления в Чернигове передаются военной администрации. Не поддержать такую передачу полномочий – значит защитить демократию и самоуправление в Украине.

Чернигов под управлением военной администрации: хаос в управлении, а проблемы со светом, водой и транспортом стали обычным делом

– Я никоим образом не хочу комментировать деятельность мэра Одессы… Это должны делать одесситы. Но у нас в Чернигове, когда в 2023 году абсурдным решением суда отстранили избранного горожанами мэра и назначили военную администрацию, управление городом превратилось в хаос и безответственность. Городом управляют люди, которые его не любят и не несут никакой ответственности перед жителями. Они провалили вопросы обороны, безопасности, защиты города. И сейчас Чернигов из-за таких просчетов больше половины суток сидит без света, – рассказал экс-мэр Александр Ломако.

– Шахеды летают, как над приграничьем, хотя администрация декларировала, что ее задача – безопасность жителей. С укрытиями никаких изменений – вообще ничего не изменилось за три года. Безопасности больше не стало. А чем они занимались? Судились за право единолично распоряжаться городским бюджетом, который не пошел на оборону, а на «хотелки» начальника военной администрации. Бывали случаи, когда транспорт в городе просто останавливался на несколько дней, потому что не подписывали платежки коммунальным службам, – добавил он.

– Концентрация власти в одних руках. Начальник МВА назначается президентом и подотчетен только Офису. Он единолично утверждает бюджет, меняет его, подписывает платежки. Люди перестают быть избирателями – они просто подчиненные. Земля, коммунальные ресурсы, субвенции – все проходит через его распоряжения. Без его подписи ни копейки не уйдет. Мы прошли это с 1 февраля 2023 по конец декабря 2024 года – и видели все последствия, – подчеркнул Ломако. – Ничего хорошего не будет. Управление городом превратилось в полный хаос и некомпетентность. Для людей это страх, отсутствие контроля, ощущение, что их город стал чужим. Местные жители чувствуют бессилие: проблемы со светом, водой, транспортом стали привычными, а обращения в администрацию часто остаются без ответа, – резюмировал экс-мэр Чернигова.

Справка «ОЖ»

В городе Сумы военная администрация была создана 31 октября 2023 года. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло после ареста мэра Сум. Возглавил МВА заместитель главы Сумской областной военной администрации Алексей Дрозденко.

Сумы под управлением военной администрации: удар по самоуправлению, а безопасность не повысилась

– Большинство людей и не замечают такого перехода, хотя это зависит от активности граждан. Нашего мэра, Александра Олысенко, задержали за взятку – потом он воюет, суда нет. Городская военная администрация назначена, ученый, декан факультета, очень зависим от областной администрации. Переход произошел тихо, для граждан почти незаметно, – объяснил сумской политолог Виктор Бобыренко.

– Глава областной военной администрации, городская военная администрация, секретарь горсовета – все пытались определить, кто главный. Даже зарплата учителям оказалась под вопросом. Областная администрация могла давать устные распоряжения через казначейство – и деньги не проходили. Учителя оставались без авансов. Люди не знали, к кому обращаться. Это удар по местному самоуправлению, – добавил сумчанин.

– Безопасность не повысилась. Местная власть ограничена вертикалью, бюджет контролируется администрациями, деньги распределяются не под нужды громады. Коммуникация ухудшилась: отчитываться администрации не нужно перед обществом – только перед Офисом президента, – объяснил Бобыренко.

– Даже если в городе лояльный секретарь горсовета, конфликты между разными уровнями власти могут привести к тому, что громада пострадает. Например, возникали ситуации, когда субвенции на зарплаты учителям задерживались из-за конфликта областной и городской администраций. Это начало диктатуры в малом масштабе: управление без контроля, прозрачности и ответственности перед теми, кто живет в городе, – подвел итог эксперт.

– С другой стороны, даже если администрация формально заботится об обороне, деньги на оружие или поддержку военных не гарантируют, что громада получит реальную защиту. Все зависит от того, насколько городская и областная администрации сотрудничают, а если есть конкуренция или политические интересы – люди остаются заложниками бюрократии, – добавил Бобыренко.

Какие уроки могут быть для Одессы?

Чернигов и Сумы показывают, что переход власти к городской военной администрации не всегда повышает эффективность или безопасность. С одной стороны – вертикальная дисциплина, быстрые решения, централизованный контроль. С другой – хаос для жителей, отсутствие прозрачности, единоличные решения по бюджету и ресурсам, ограничение местного самоуправления.

Громада становится наблюдателем, а иногда – заложником. В обоих городах мы видим схожие механизмы: централизация бюджета, подотчетность не гражданам, а Офису президента, и потенциальные конфликты между различными ветвями администрации.

Для украинских городов, а сейчас – для Одессы, это урок: любые изменения, даже под предлогом безопасности, должны учитывать голос громады, иначе риски превышают преимущества. Отсутствие контроля, задержки зарплат, проблемы с коммунальными услугами и постоянная неопределенность могут стать для горожан обычной реальностью.

Вывод прост: без громады и прозрачности централизация власти быстро превращается в систему, где люди – не избиратели, а лишь подчиненные вертикали.

