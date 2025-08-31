Ключевые моменты:

Россия может усилить удары по украинской энергетике накануне предстоящей зимы;

142 дрона атаковали Украину этой ночью, 126 сбито ПВО.

Летняя кампания РФ провалилась.

Россия готова возобновить удары по украинской энергетике, – аналитики

По информации американского Института изучения войны (ISW), в ближайшие недели РФ, вероятно, может усилить удары по украинской энергетике.

Как отмечают аналитики, Россия использовала период перед саммитом на Аляске 15 августа для значительного накопления ракет и дронов и намерена бить по энергетике Украины с целью ухудшить состояние украинской энергетической инфраструктуры в преддверии предстоящей зимы.

«Ожидается, что в ближайшие недели Россия усилит атаки против Украины, чтобы использовать восстановленные запасы вооружения и нанести ущерб энергетической инфраструктуре перед зимой», – отметили в ISW.

Напомним, этой ночью Россия массированно атаковала ударными дронами город Черноморск Одесской области и его окрестности. По данным ДТЭК, враг атаковал четыре энергетических объекта.

Кроме того, оккупанты ударили по критической инфраструктуре Нежина Черниговской области. Как сообщают в местной ОВА, в результате атаки без электроэнергии остались больше 30 тысяч домовладений.

По состоянию на 10:30 электроснабжение городской больницы и объектов местного водоканала восстановлены. Работы продолжаются.

Воздушные силы: 142 ударных дрона атаковали Украину, 126 уничтожены ПВО

В Воздушных Силах ВСУ тем временем сообщают, что в ночь на 31 августа противник атаковал 142 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на утро воскресенья, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 «шахедов» и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

А в Воздушном командовании «Юг» уточняют: в ночь на 31 августа противовоздушной обороной юга Украины в Одесской области сбито/подавлено 48 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов.

В течение прошедшего дня, 30 августа, уничтожены пять разведывательных и один ударный вражеский БпЛА.

Сезонное наступление россиян закончилось практически ничем, – Генштаб

Как сообщает Генштаб ВСУ, накануне, 30 августа, российская пропаганда распространила отчет начальника генштаба РФ Герасимова по «итогам весенне-летней кампании 2025 года».

«В его основе – попытки выдать желаемое за действительное и откровенное вранье. Ведь спустя три с половиной года полномасштабной агрессии кремля его очередная «сезонная» наступательная кампания закончилась практически ничем», – отмечают украинское военное руководство.

Несмотря на заявления Герасимова, российские войска не получили полного контроля ни над одним крупным городом. С начала года в бессмысленных боях на Харьковщине, Луганщине и Донетчине россияне потеряли почти 210 тысяч своих солдат убитыми и ранеными, уничтожены и повреждены 2174 боевых бронированных машин, 1201 танк, 7303 артиллерийских системы и 157 систем залпового огня.

Как отмечается, фейковые реляции противника о «зонах безопасности» в Сумской и Харьковской областях – не что иное, как попытка скрыть провалы операций, которые обернулись для врага тупиком и десятками тысяч потерь.

«За этот год только в операционной зоне УВ «Курск» наши воины ликвидировали 19 080 бойцов, еще более 25 тысяч получили ранения. В то же время украинские войска ведут активные действия на Сумщине, где освободили Кондратовку и Андреевку, вытесняют противника из других пограничных населенных пунктов.

Представленные оккупантами цифры по захваченным территориям и населенным пунктам существенно завышены. В то же время 100% подтвержденный результат, достигнутый россиянами с начала 2025 года, – это их общие потери более 291 тысячи солдат убитыми и ранеными. Массовое награждение 120 тысяч русских воинов только подтверждает масштабы потерь.

Относительно «высокоточных ударов» страны-агрессора «исключительно по военным объектам» – цену этой похвальбы знают тысячи мирных украинских жителей, которые ежедневно теряют свои дома, родных и близких. Где упадет российский Искандер – там и окажется «командный пункт ВСУ» или «база иностранных наемников». Следствие постоянных нарушений Россией международного гуманитарного права – человеческая жизнь. Так, только неизбирательная атака России на Киев 28 августа убила 25 гражданских, среди них – четверо детей.

Тезис об «уничтожении украинской ракетной промышленности» также является пропагандистской иллюзией. Регулярные меткие удары по военным объектам в глубине России – лучшее опровержение кремлевских басен», — сообщает Генштаб ВСУ.

Таким образом, резюмируют украинские военные, итоговый отчет генерала Герасимова – типичный образец агрессивной кремлевской лжи и спеси:

«Украинские Силы обороны держат фронт, уничтожают и истощают оккупанта и доказывают: ни одна кремлевская пропаганда не скроет провала весенне-летней кампании 2025 года».