Ключевые моменты:

Переговоры Трампа и Путина на Аляске завершились без подписания соглашений и без прекращения огня в Украине.

Трамп назвал встречу «чрезвычайно продуктивной» и заявил, что согласовано большинство ключевых вопросов, но остаются детали.

Путин снова назвал Украину «братским государством» и заявил о готовности к «долгосрочному урегулированию».

Кремль заявил о «некотором взаимопонимании», которое якобы может открыть путь к миру, но конкретных шагов не озвучено.

Запланированный совместный обед и расширенная встреча делегаций не состоялись.

Заявления Трампа: шанс на мир остается

Президент США Дональд Трамп после переговоров отметил, что полного взаимопонимания пока не достигнуто, но есть «неплохой шанс» на мирное урегулирование. Он подчеркнул, что большинство крупных вопросов согласовано, а остались лишь отдельные детали.

Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, представителями НАТО и другими лидерами, чтобы поделиться результатами встречи.

Позиция Путина: о «братской Украине» и «устранении причин конфликта»

Владимир Путин во время совместной пресс-конференции назвал ситуацию в Украине «трагедией» и «болью для России». Он заявил о заинтересованности в долгосрочном урегулировании, вновь назвав Украину «дружественным, братским государством».

Путин подчеркнул, что для достижения мира необходимо устранить «первопричины конфликта» и учитывать безопасность Украины. Он также повторил тезис Трампа, что «войны не было бы, если бы президентом США был Трамп». И обвинил во вторжении предшественника Трампа на посту президента — Джо Байдена.

По версии Кремля, стороны достигли «некоторого взаимопонимания», которое может стать основой для мира. При этом никаких новых соглашений или конкретных шагов объявлено не было.

Атмосфера встречи и реакция

Трамп встретил Путина на взлетной полосе с красной дорожкой, военным пролетом и короткой поездкой в президентском лимузине. Издание Politico назвало это впечатляющим приемом для лидера, который после 2022 года оставался международным изгоем.

В Европе и Украине появились опасения, что Путин стремится выиграть время, восстанавливая личные контакты, но не собирается прекращать войну.

Встречу сократили

После пресс-конференции запланированный совместный обед был отменен. Также не состоялась расширенная встреча делегаций. Путин поехал возлагать цветы к могилам советских летчиков на Аляске, а Трамп отправился в Белый дом.

Ранее Трамп угрожал Путину и странам, поддерживающим Россию в агрессии против Украины, “убийственными” санкциями. Но, судя по его реакции на Путина, кажется, все дедлайны снова отложены, если не отменены вовсе.

