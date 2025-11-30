Ключевые моменты:

Враг ударил по жилому дому в Вышгороде – последствия атаки.

Ночью ВСУ сбили 104 из 122 вражеских дронов.

Под Бердянском ГУР уничтожило кадыровцев, торговавших ворованным топливом.

Украинские дроны атаковали очередной российский НПЗ.

РФ сохраняет ресурсы для зимней кампании обстрелов.

США намерены усилить давление на Киев, настаивая на мирных переговорах.

Вышгород: количество пострадавших выросло

Этой ночью враг атаковал город Вышгород на Киевщине, вспыхнула многоэтажка.

На данный момент количество пострадавших в результате вражеской атаки в Вышгороде увеличилось до 19 человек. Среди них четверо детей.

Как пишут местные СМИ, в доме, куда произошел «прилет», полностью выгорели квартиры от первого до шестого этажей.

Пока известно об одном погибшем. Еще 11 человек госпитализированы. Люди получили травмы разной степени тяжести. Это ожоги, осколочные ранения, травмы конечностей, отравление продуктами горения. Вся необходимая помощь оказывается, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Ночью в небе над Украиной сбили 104 из 122 вражеских беспилотников

Этой ночью в небе над Украиной сбили 104 из 122 БпЛА врага, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Также противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из оккупированного Крыма.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 104 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Также стоит отметить, что сегодня ночью украинские дроны-перехватчики впервые сбили несколько реактивных «шахедов».

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 18 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях. Есть погибший и раненые на Киевщине, Днепровщине и Харьковщине. Враг бил и по Одесской, Сумской, Херсонской областям.

Украина и Норвегия приступают к совместной разработке дронов

Украина и Норвегия официально договорились о совместной разработке беспилотников.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, подписавший соответствующий документ вместе с норвежским министром обороны Торе Сандвиком.

По словам Шмыгаля, это партнерство позволит масштабировать украинские технологические возможности и укрепить оборону. Следующим шагом станет запуск пилотной производственной линии в 2026 году с последующим расширением мощностей.

У РФ достаточно средств для массированных обстрелов Украины этой зимой

А начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ Юрий Игнат поделился нерадостной новостью: у россиян сейчас достаточно средств поражения для массированных обстрелов Украины в осенне-зимний период.

По его словам, речь идет об обстрелах с периодичностью 1-2 раза в неделю.

«Мы имеем статистику, здесь гадать ничего не нужно. Раз-два в неделю, к сожалению, есть такие массированные удары, а это говорит о том, что Россия имеет достаточно средств, которые производит. Понятно, что может быть интенсификация этих ударов, поэтому мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам по наращиванию нам поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет», – сказал Игнат.

Под Бердянском ГУР успешно ликвидировали калыровцев-барыг

Главное управление разведки Украины (ГУР) ликвидировало кадыровцев, решивших побарыжить ворованным бензином под оккупированным Бердянском.

В ведомстве сообщили, что кадыровцы организовали «схематоз» и продавали ворованную солярку в одной и той же точке на трассе.

По итогу 29 ноября в районе их расположения раздались два взрыва. После первого кадыровские схематозники бросились бежать, а когда на опустевшее место приехал еще один пикап – раздался второй взрыв.

Число потерь личного состава врага уточняется.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1160 человек. Также украинские воины обезвредили:

5 танков;

14 боевых бронированных машин;

7 артиллерийских систем;

две реактивные системы залпового огня;

508 БпЛА оперативно-тактического уровня;

29 ракет;

49 единиц автомобильной техники оккупантов.

Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае и Анапу

У россиян ночью уже традиционно было тепло и громко от прилетевших к ним дронов: БпЛА атаковали НПЗ «Славянск ЭКО» в Краснодарском крае и Анапу, где местные тоже жаловались на взрывы, но пока непонятно, куда именно «заглянули» беспилотники.

Помимо этого, дроны атаковали и ж/д узлы в оккупированной части Донецкой области.

США намерены усилить давление на Зеленского, – СМИ

При этом на следующей неделе США усилят давление на Зеленского, требуя договоренностей о прекращении войны с Россией, пишет The Washington Post

Издание отмечает, что это один из самых опасных политических моментов для президента Украины с начала полномасштабного вторжения.

Собеседник информагентства в то же время отметил, что несмотря на такой серьезный вызов, Зеленский «адаптивный и быстро учится».

Читайте также: «Я еду на фронт»: Ермак сделал заявление после ухода с поста.