День шахтера в Украине

День шахтера в Украине был учрежден указом президента Леонида Кравчука № 304/93 от 16 августа 1993 года в поддержку инициативы работников угольной промышленности. История самого праздника восходит к рекорду шахтера Алексея Стаханова, который 31 августа 1935 года за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля при норме в 7 тонн, превысив установленную норму в 14 раз.

Про памятник шахтерам в Одесской области

Памятник в Одесской области посвящён 250 донецким шахтерам, которые в 1941 году защищали Одессу. Эти рабочие прибыли сюда добровольцами: их отправили на передовую, чтобы копать окопы, но в решающий момент им пришлось вступить в настоящий бой.

Почти не имея оружия — всего несколько винтовок, саперные лопатки и по паре гранат — шахтеры приняли удар наступавших фашистов. таким образом шахтеры отвлекли на себя внимание и позволили войскам с помощью подземных ходов перегруппироваться и удержать линию обороны.

В честь 250 погибших шахтеров в 2010 году установили памятник возле поселка Черноморское.

