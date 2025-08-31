День шахтера в Украине

День шахтера в Украине был учрежден указом президента Леонида Кравчука № 304/93 от 16 августа 1993 года в поддержку инициативы работников угольной промышленности. История самого праздника восходит к рекорду шахтера Алексея Стаханова, который 31 августа 1935 года за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля при норме в 7 тонн, превысив установленную норму в 14 раз.

Про памятник шахтерам в Одесской области

Памятник в Одесской области посвящён 250 донецким шахтерам, которые в 1941 году защищали Одессу. Эти рабочие прибыли сюда добровольцами: их отправили на передовую, чтобы копать окопы, но в решающий момент им пришлось вступить в настоящий бой.

Почти не имея оружия — всего несколько винтовок, саперные лопатки и по паре гранат — шахтеры приняли удар наступавших фашистов. таким образом шахтеры отвлекли на себя внимание и позволили войскам с помощью подземных ходов перегруппироваться и удержать линию обороны.

В честь 250 погибших шахтеров в 2010 году установили памятник возле поселка Черноморское.

Сеня
Сеня
8 лет назад

Сказки это все…шахтеры имели бронь и на фронт не призывались.

Виктор
Виктор
8 лет назад

На самом деле, среди тех несчастных безыменных гражданских призванных в армию из города Сталино (ныне Донецк):
а)
Не было ни одного шахтера
б)
Ни один из них так и не доехал до 412 батареи. Их почти всех уничтожили и похоронили румыны за три километра до батареи.

На самом деле там было так:

http://mysliwiec.livejournal.com/628583.html

PVOSV
PVOSV
8 лет назад

А какая разница? Были они шахтёры или колхозники, это не умоляет их подвиг. Они погибли что бы мы могли жить. К сожалению на Украине всеми способами пытаются вычеркнуть из памяти народа подвиги их предков. Бандера и Шухевич — вот оказывается кто херои)

семен
семен
8 лет назад

слава героям отдавшим свои жизни в борьбе против коричневой чумы …вечная слава героям!!! колхозникам, трактористам ,шахтерам и крестьянам и всем людям!!!!!

