Ключевые моменты:

У берегов Одессы подорвалось на неустановленном взрывном устройстве гражданское судно;

Экипаж не пострадал, судно на плаву, течи нет;

Инцидент связан с наличием взрывоопасных предметов в Черном море после российских атак на регион.

Как рассказали очевидцы, мощные взрывы были слышны даже на пляжах. Увидев в море столб дыма, отдыхающие в испуге покидали побережье.

Информацию о подрыве судна подтвердил представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

«Неподалеку от одесского побережья гражданское судно подорвалось на взрывном предмете. Сейчас идет осмотр судна, вероятно, дальше оно продолжит движение», – сказал он в комментарии «Суспільному».

По его словам, никто из членов экипажа не пострадал.

«Мы делаем все необходимое для того, чтобы максимально обеспечить соответствующий уровень гражданского судоходства безопасным. Однако, несмотря на это, иногда подобные инциденты могут иметь место», – сказал Плетенчук.

Как пишет издание «Думская», ссылаясь на собственные источники, речь идет о сухогрузе NS PRIDE под флагом Белиза.

В настоящее время балкер на плаву, течи нет. Судя по всему, моряки сами затянули пробоину.

Предварительно, под судном сдетонировала неразорвавшаяся часть сбитого накануне «шахеда». В то же время не исключено, что сухогруз мог нарваться на дрейфующую мину

«Что касается в целом этой ситуации, то, к сожалению, в результате действий российских оккупантов в море остается большое количество взрывоопасных предметов. И предусмотреть на 100% в море, где постоянно происходит движение, это невозможно, конечно. Мы делаем все необходимое для того, чтобы обезопасить гражданские суда от подобных опасностей», – добавил Дмитрий Плетенчук.

По информации «Думской», судно NS PRIDE на момент взрыва находилось без груза. Его длина 95 метров, ширина 16, грузоподъемность – 3376 тонн. Построено было в 1988 году, а за время за время эксплуатации сменило как минимум 13 названий.

Напомним, в ночь на воскресенье, 31 августа, Россия массированно атаковала Одесский район ударными беспилотниками. Основной удар пришелся на Черноморск и его окрестности.

По информации Воздушного командования «Юг», этой ночью силы противовоздушной обороны юга Украины в Одесской области сбили 48 «шахедов» и дронов-имитаторов разных типов.

Фото иллюстративное