Одесская филармония проведёт концерт «Мелодии памяти и света».

В программе — одесские премьеры произведений современных украинских композиторов.

Дирижёр — заслуженный деятель искусств Украины Дилявер Осман.

Концерт состоится 5 декабря в 18:00 в Большом зале филармонии.

Как сообщается на странице коллектива в Facebook, программа вечера объединяет произведения ведущих украинских композиторов, которые исследуют темы культурной памяти, духовных корней и внутреннего света. Все композиции прозвучат в Одессе впервые, поэтому слушателей ждёт знакомство с новыми музыкальными красками и современными авторскими интонациями.

За дирижёрским пультом — заслуженный деятель искусств Украины Дилявер Осман.

В программе концерта:

Эльвира Эмир — «Крымские узоры» (1995)

Яркая музыкальная миниатюра, в которой солирующая скрипка проводит слушателя через мелодические орнаменты крымскотатарской традиции, передавая её гибкую пластику и эмоциональный колорит.

Евгений Станкович — фрагмент из балета «Майская ночь» (1983)

Изысканно оркестрованное погружение в поэтический и одновременно волшебно-мистический мир Гоголя, наполненный чарующей атмосферой украинской ночи.

Эльвира Эмир — Симфония №2 «Возвращение» (2008)

Глубоко эмоциональное произведение о духовном пути человека, возвращающегося к своим истокам — к себе, к родной земле и к своей памяти. Симфония создаёт внутренний диалог между болью и надеждой, тьмой и светом.

Богдана Фроляк — «Да будет свет» (2023)

Произведение, пронизанное тихой, но мощной энергией внутреннего света и просветления, придаёт завершению концерта особую ясность и духовную чистоту.

Концерт состоится 5 декабря в Большом зале Одесской филармонии (ул. Нины Строкатой, 15). Начало в 18:00.

Билеты можно приобрести на сайте concert.ua.

