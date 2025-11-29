Ключевые моменты:

Завтра, 30 ноября, по всей Украине будут действовать почасовые стабилизационные отключения света.

ДТЭК обновил графики стабилизационных отключений.

Время и объем отключений могут меняться в течение суток в зависимости от состояния энергосистемы.

По информации «Укрэнерго», графики почасовых отключений для бытовых потребителей завтра будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы).

Напомним, вечером субботы, 29 ноября, ДТЭК обновил графики стабилизационных отключений света.

Согласно обновленной информации ДТЭК, графики отключения света в Одессе завтра будут такими:

В то же время в зависимости от ситуации в энергосистеме в течение дня время и объем ограничений могут измениться.

Об изменениях будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Как сообщалось, в ночь на 29 ноября страна-агрессорка Россия снова провела комбинированную ракетно-дроновую атаку – под ударом оказались Киев и другие города. И в очередной раз пострадали объекты энергетики.