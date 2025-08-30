Ключевые моменты:

РФ выпустила около 600 дронов и ракет по Украине; подтверждены попадания в Днепре и Запорожье, есть жертвы и разрушения;

ВСУ поразили НПЗ в Краснодаре и Сызрани, вызвав масштабные пожары;

Генштаб сообщил о 172 боестолкновениях и уничтожении 850 российских военных за сутки.

Массированная ночная атака РФ: взрывы прозвучали в Запорожье и Днепре

Ночью 30 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Украине, применив ударные беспилотники и крылатые ракеты. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов, зафиксированы взрывы и прилеты.

Днепр и область: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил попадания в Днепре и Павлограде. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.

Запорожье: в городе атака унесла жизнь одного человека, еще шестерых удалось спасти сотрудникам ГСЧС.

Известно о попадании в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. Произошли пожары, повреждены соседние постройки.

Украину атаковали около 600 воздушных целей – итоги воздушного боя

По данным Воздушных сил, в ночь на 30 августа противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. В целом враг использовал:

537 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов;

8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины успешно уничтожили 548 воздушных целей:

510 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации.

Зеленский: «Эта война не прекратится от политических заявлений»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после нового массированного удара по Украине мир должен перейти от слов к конкретным шагам.

«Мы видели реакцию мира на предварительный обстрел. Но теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей плевать, мы рассчитываем на реальные действия», – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Москва использовала время, отведенное на подготовку мирной встречи лидеров, для новых атак.

«Единственный способ снова открыть окно возможности для дипломатии – это жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы – банковские и энергетические», – подчеркнул президент.

Он добавил, что политических заявлений недостаточно для прекращения войны:

«Эта война не прекратится от политических заявлений – нужны настоящие шаги. Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира».

«Добрые дроны» «похулиганили» на НПЗ в Сызрани и под Краснодаром

В Сызрани в результате атаки вспыхнул пожар на НПЗ, сообщают местные жители и свидетельствуют кадры очевидцев. Местные власти утверждают, что «атака отражена», несмотря на облако черного дыма над городом.

«Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации», – написал губернатор Самарской области.

Жители Краснодара также сообщают, что после атаки БпЛА горит местный НПЗ.

По официальной информации Генштаба ВСУ, «в рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего в воинские части оккупантов», в ночь на 30 августа подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили «НПЗ Краснодарский». Этот нефтеперерабатывающий завод производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год – бензины, дизель, авиационное горючее. Участвует в обеспечении вооруженных сил России.

Зафиксированы многочисленные взрывы и возгорание на объекте.

Также подразделения Сил беспилотных систем ВСУ повторно поразили нефтеперерабатывающий завод «Cызранский» в Самарской области РФ. Предприятие производит бензины, дизельное горючее, авиационный керосин, мазут, битум. Объемы переработки к августу 2025 составляли 8,5 млн тонн в год. Фиксируется пожар в районе объекта.

Результаты огневого поражения уточняются.

«Силы обороны принимают меры, чтобы взорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует!», – пообещали украинские военные.

Напомним, В Одесской области развернули полевой центр идентификации погибших военных

Коротко о ситуации на фронте и потерях врага

Также Генштаб ВСУ информирует, что украинские защитники продолжают стойко сдерживать натиск российских оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения.

Вчера, 29 августа, противник нанес один ракетный и 76 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, совершил 4 476 обстрелов, в том числе 48 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5660 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и четыре артиллерийских средства противника.

Одним из наиболее горячих направлений фронта остается Покровское, где за минувшие сутки наши защитники остановили 50 штурмов противника.

Также продолжаются ожесточенные бои на Купянском, Лиманском, Торецком и других направлениях.

По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали ориентировочно 850 оккупантов, 6 танков, 19 бронемашин, 47 артсистем, 316 БПЛА, а также 106 ед. авто и спецтехники.