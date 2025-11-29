Ключевые моменты:

Вечером 29 ноября, после 19:00 в Одессе прогремел сильный взрыв.

Перед этим мониторинговые каналы предупреждали об угрозе баллистики из Крыма.

Взрыв слышали в нескольких районах города.

Предварительно сообщается о «прилёте».

Тревога в Одессе прозвучала в 19:03.

«Угроза баллистики через активность ОТРК в Крыму! Лучше в укрытие!», – оповестил один из местных Телеграм-каналов.

«Баллистика на Одессу!» – оповестил небезызвестный «Николаевскицй Ванёк»

«Сами всё слышали. Угроза баллистики актуальна до отбоя» – констатировал он же спустя три минуты.

Предварительно, взрыв грянул в районе Лиманки/Черноморска, но слышали его как на Таирова, так и на Молдаванке.

«Ох взрыв какой сильный, испугались капец», «У нас тоже слышно было сильно», «Стою я, значит, у окна, любуюсь вечерней Одессой… И тут вспышка на горизонте и бабах… Все сирены в округе отыграли», – делятся пережитыми впечатлениями одесситы.

В 19:22 был дан отбой воздушной тревоги.

Предварительно, есть «прилет».

Однако о последствиях этой вражеской атаки, как и о вероятных жертвах и пострадавших, на момент публикации этой новости не сообщалось.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.