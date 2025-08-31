Ключевые моменты:

Массовая атака по Черноморску 31 августа: повреждено 4 энергетических объекта, более 29 тыс. людей без света;

В результате ночной атаки вспыхнули пожары, есть пострадавший;

Идет ликвидация последствий атаки.

По данным Одесской ОВА, по состоянию на утро сегодняшнего дня без света остаются более 29 тысяч абонентов.

«Работы по восстановлению уже начались. Критическая инфраструктура работает от генераторов. Над ликвидацией последствий атаки работают все уполномоченные службы. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области», – говорится в сообщении.

По словам мэра Черноморска Василия Гуляева, это была самая массовая атака по Черноморску с 2022 года.

А в компании ДТЭК уточняют: этой ночью РФ атаковала четыре энергетических объекта.

«Враг продолжает энергетический террор Одесской области. Во время ночной атаки атаковано четыре энергетических объекта ДТЭК. Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу приступят к осмотру оборудования и аварийно-восстановительным работам», – сообщают в ДТЭК.

Помимо этого, в результате ночной вражеской атаки пострадали частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары – их оперативно ликвидировали спасатели. Также сообщается об одном пострадавшем человеке.

«В результате пожаров вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры, которые огнеборцы совместно с добровольцами оперативно ликвидировали. Также повреждения получили частные жилые дома и складское помещение. К сожалению, пострадал один человек», – говорится в сообщении областного управления ГСЧС.

