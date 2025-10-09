Ключевые моменты:

Отец погибшей во время стихии 30 сентября 23-летней девушки считает, что к трагедии привели заблокированные ливневки и хаотичная застройка.

Жители района годами жаловались на проблемы с водой, но власти ограничивались формальными ответами.

В день трагедии вода поднялась почти на 3 метра, и спасатели не могли добраться до пострадавших до утра.

Проблемы с ливневками и стихийная застройка привели к гибели людей

Отец Надежды Мишей, одной из жертв трагедии 30 сентября в преулке в переулке Эйзенштейна на Таирова, рассказал, что считает виновными как городские власти, так и самих жителей, которые своими действиями усугубили ситуацию.

По словам Павла, он с семьёй живёт в этом районе с 2003 года. Ещё недавно там была естественная канава — широкое углубление, по которому свободно стекала дождевая вода. Но за последние 2–3 года всё изменилось: воду стало некуда девать, и она скапливалась прямо на улицах.

«Соседи снимали видео, как их дети катаются на надувных лодках прямо по улице. Воды там было по колено, а местами — по пояс. Это следствие того, что внизу по течению какие-то дома перекрыли естественные ливневые стоки», — говорит мужчина. Он отмечает, что виновата не только стихийная, но и официально разрешённая застройка, в ходе которой никто не учитывал необходимость сохранить дренажные канавы.

Читайте также: Одессит обвиняет городские власти в смерти жены

Когда 30 сентября на Одессу обрушился ливень, вода в этом районе поднялась почти на три метра. Она стояла до самого утра, и спасатели не могли начать поиски — заходить в переулок было опасно. Только к 5–6 утра вода начала спадать, и стало возможно приступить к работе.

Павел вспоминает, что за полчаса до трагедии его дочь Надежда отправила ему видео с улицы. А потом связь с ней пропала. Позже стало известно, что девушку смыло мощной волной. В том же переулке утонула семья переселенцев — пятеро человек.

Он добавляет, что ещё в 2021 году жители района обращались в мэрию с просьбой решить проблему ливневой канализации. Но на все письма пришли лишь отписки.

Как сообщалось, семьи погибших 30 сентября получат от города единовременную помощь, а на компенсации жителям пострадавших домов и квартир выделят 120 миллионов гривен.

О последствиях наводнения рассказали также сотрудники нашего медиахолдинга: Как одесситы пережили потоп: истории и проблемы одного дня



Источник: Думская