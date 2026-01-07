Ключевые моменты:

Во вторник, 6 января, жители Ширяевской громады провели в последний путь своего земляка, офицера ВСУ Андрея Ровена.

Андрей Ровен защищал Украину с 2020 года, пройдя путь до начальника группы подготовки и получив офицерское звание.

Жизнь офицера была тесно связана с армией: еще в 2020 году он присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины по контракту. Недавно Андрей получил офицерское звание и занимал должность начальника группы подготовки в одной из воинских частей.

Траурный кортеж проследовал от Ширяевской больницы к дому погибшего, где состоялась церемония прощания. Жители громады встретили автомобиль с телом героя и проводили его, выстроившись в живой коридор, отдавая последнюю дань уважения человеку, который посвятил годы защите Родины.