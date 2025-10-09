Отключения света

Ключевые моменты:

  • 9 октября в Одессе – плановые работы на электросетях. Без света – улицы Северного и Южного РЭС;
  • Восстановить электроснабжение обещают до 18:00 — 20:00 часов.

Северный РЭС

Работы до 18:00 — 20:00:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия 2-й Лиманчик,
  • 1-я, 5-я, 10-я Пересыпская, 1,
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана,
  • Атамана Головатого,
  • Долинская, 3-13,
  • Донецкая,
  • П. Ивахненко,
  • Керченская,
  • Кишиневская,
  • П. Клепацкого, 9-А,
  • Профессора Коровицкого,
  • Кошица Александра,
  • Капитана Кузнецова,
  • Левадная,
  • Листвяная, 1-13,
  • Летняя, 1-30,
  • И. Луценко, 1, 1а,
  • Мазепы Ивана, 1-5А,
  • Малая Садовая,
  • Мариупольская,
  • Николая Гефта, 44,
  • Наливная, 1,4,4а,
  • Обривистая, 1-22,
  • Петренко, 21,
  • Южная, 8,
  • Похилая,
  • Светлая, 1,
  • Чайковая,
  • Атамана Чепиги,
  • Черноморского Казачества,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилева, Ядовая, 58,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-62,
  • пл. Молодежи, 2, 17а,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский,
  • пер. 1-й Пересыпский,
  • пер. 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й Студенческий,
  • пер. Квантовый,
  • пер. Ковыловый,
  • Крыжановский,
  • пер. Неждановой,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7,
  • пер. Павла Кравцова, 2, 2б,
  • Л. Украинки,
  • просп. Князя В. Великого, 52.

Южный РЭС

Работы до 20:00:

  • Абрикосова, 18, 15, 17,19,21,33.

