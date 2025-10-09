Ключевые моменты:
- 9 октября в Одессе – плановые работы на электросетях. Без света – улицы Северного и Южного РЭС;
- Восстановить электроснабжение обещают до 18:00 — 20:00 часов.
Северный РЭС
Работы до 18:00 — 20:00:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия 2-й Лиманчик,
- 1-я, 5-я, 10-я Пересыпская, 1,
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая,
- Глаубермана,
- Атамана Головатого,
- Долинская, 3-13,
- Донецкая,
- П. Ивахненко,
- Керченская,
- Кишиневская,
- П. Клепацкого, 9-А,
- Профессора Коровицкого,
- Кошица Александра,
- Капитана Кузнецова,
- Левадная,
- Листвяная, 1-13,
- Летняя, 1-30,
- И. Луценко, 1, 1а,
- Мазепы Ивана, 1-5А,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Николая Гефта, 44,
- Наливная, 1,4,4а,
- Обривистая, 1-22,
- Петренко, 21,
- Южная, 8,
- Похилая,
- Светлая, 1,
- Чайковая,
- Атамана Чепиги,
- Черноморского Казачества,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилева, Ядовая, 58,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-62,
- пл. Молодежи, 2, 17а,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
- пер. 1-й, 3-й Керченский,
- пер. 1-й Пересыпский,
- пер. 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й Студенческий,
- пер. Квантовый,
- пер. Ковыловый,
- Крыжановский,
- пер. Неждановой,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7,
- пер. Павла Кравцова, 2, 2б,
- Л. Украинки,
- просп. Князя В. Великого, 52.
Южный РЭС
Работы до 20:00:
- Абрикосова, 18, 15, 17,19,21,33.