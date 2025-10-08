Ключевые моменты:

Сумма компенсаций пострадавшим от наводнения — 126 миллионов гривен, часть средств пойдёт из резервного фонда, остальные — при наличии помощи от области и государства.

Выплаты получат владельцы частных домов (до 189 тыс. грн) и квартир (до 80 тыс. грн). Всего пострадали более 1700 домов.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущемгород добавил проекты по ремонту и строительству ливнёвок в систему DREAM .

Компенсации за наводнение в Одессе: кто и сколько получит

В Одессе принято решение направить 126 миллионов гривен на компенсации одесситам, чьи дома и квартиры пострадали из-за недавнего наводнения. Деньги будут выплачивать жителям многоэтажек и частных домов. Размеры выплат составят до 87,6 тыс. грн для владельцев квартир и до 198 тыс. грн для владельцев частных домов.

Соответствующее решение приняли на сессии Одесского городского совета 8 октября.

Городской голова Геннадий Труханов пояснил, что в резервном фонде было около 48 миллионов гривен, но на всю помощь нужно около 130 миллионов. Он отметил, что выделенных средств хватит лишь на начальный этап выплат. Поэтому город будет постепенно выплачивать средства, надеясь также на поддержку из областного и государственного бюджетов.

Если поступит больше заявлений, чем предусмотрено финансированием, город будет искать дополнительные источники, включая возможное перераспределение бюджета между коммунальными предприятиями.

Всего, по данным мэрии, в результате наводнения в городе пострадали более 850 многоэтажек и около 920 частных домов. Финансовая помощь по районам будет распределена следующим образом:

Пересыпская администрация — 38 млн грн,

Хаджибейская — 28 млн грн,

Киевская — почти 50 млн грн,

Приморская — 9,5 млн грн.

Кроме того, город уже добавил 5 проектов по капитальному ремонту и строительству ливневой канализации в систему DREAM.

Единовременная помощь семьям погибших

Город также предусмотрел 100 тысяч гривен единовременной помощи семьям погибших или тем, кто занимается организацией похорон. Для получения этих средств необходимо подать заявление в Департамент труда и социальной политики.

Напомним, 30 сентября на Одессу обрушился мощный ливень, который привел к катастрофическим последствиям — гибели 9 людей. Еще по двум погибшим, тела которых были обнаружены позже, сейчас проводится следствие – возможной причиной смерти могли быть не погодные условия.

Следствием стихии стали подтопленные улицы и дома, поваленные деревья. Также в части города отсутствовало электроснабжение. Мэрия опубликовала список районов и улиц с наибольшим риском подтоплений во время ливней.

