Ключевые моменты:

В Украине погиб боец Русского добровольческого корпуса Тимофей Ануфриев (позывной «Эней»), сын одесского художника Сергея Ануфриева.

Тимофей Ануфриев родился в Москве, вырос в Одессе, имел российское гражданство и ранее учился на философском факультете в Санкт-Петербурге.

По данным РДК, он покинул Россию из-за несогласия с войной и вступил в Корпус, где служил штурмовиком и участвовал в боевых операциях.

Тимофей Ануфриев был награжден медалью «За содействие военной разведке Украины».

По словам побратимов погибшего, «Эней» был образованным, открытым и добрым человеком, он стремился приносить пользу Корпусу не только в бою, но и за его пределами.

На момент полномасштабного вторжения России в Украину Тимофей учился на первом курсе университета в Санкт-Петербурге, где изучал философию и планировал стать публичным философом.

«Ему было противно то, что многие из его окружения в РФ делали вид, будто ничего не происходит. Поэтому он принял решение сначала уехать из России, а затем вступить в Русский Добровольческий Корпус», – рассказали в РДК.

Читайте также: В Ширяевской громаде на Одесчине проводили в последний путь погибшего защитника Андрея Ровена

В формировании также отметили, что весь свой боевой путь «Эней» провел штурмовиком – на самой опасной работе на войне.

«Он участвовал во многих операциях Корпуса: штурмовал, зачищал, брал в плен. Жил и ушел, как настоящий рыцарь и поэт, в лучах огненной славы!», – добавили в РДК.

Также Тимофей Ануфриев был награжден медалью «За содействие военной разведке Украины».

Отец Тимофея – художник-концептуалист Сергей Ануфриев, живет в Одессе. В марте 2025 года 21-летний Тимофей Ануфриев стал героем видео издания The Insider. У молодого человека было российское гражданство.

Русский Добровольческий Корпус (РДК) – это воинское формирование граждан России, воюющих на стороне Украины в российско-украинской войне, состоящее из ультраправых националистов и подчиняющееся ГУР МО Украины. Они известны диверсионно-разведывательными операциями на территории РФ, в частности в Белгородской и Курской областях. В России РДК признан террористической организацией.

Как сообщалось ранее, при выполнении боевого задания в зоне проведения военных действий погиб военнослужащий ВСУ, житель села Струмок Одесской области Иван Тимошенко.