Ключевые моменты:

  • С начала 2025 года в Одессе зафиксировано около 150 актов вандализма. Повреждены фонтаны, подземные переходы, мобильные укрытия, остановки, бюветы и парковая мебель;
  • Мэрия призывает жителей и гостей бережно относиться к городскому имуществу.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, специалисты вынуждены постоянно устранять последствия порчи городского имущества: смывать надписи, красить и ремонтировать поврежденные объекты, производить замену стеклянных элементов остановок и т.д.

Так, за восемь месяцев текущего года было повреждено остекление 45 остановок, а также разрисованы надписями и граффити:

  • подземные переходы – 46 случаев;
  • памятники – 8 случаев;
  • фонтаны – 5 случаев;
  • мобильные укрытия – 10 случаев;
  • бюветные комплексы – 3 случая.
По теме: В центре Одессы запачкали красной краской памятник Утесову

Кроме того, коммунальщики зафиксировали:

  • сломанные подъемники в переходах – 5 случаев;
  • вырванные светильники в переходах – 18 случаев;
  • украденные решетки в переходах – 2 случая.

И это еще далеко не все акты вандализма, только самые масштабные, отмечают в горсовете.

Одесская мэрия обращается к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к имуществу городского общества.

Если вы стали свидетелем вандализма, просьба сообщать об этом по телефону: 102 (полиция).

Одесситам напоминают: умышленная порча и уничтожение городского имущества влечет уголовную ответственность.

