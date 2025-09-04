Ключевые моменты:
- С начала 2025 года в Одессе зафиксировано около 150 актов вандализма. Повреждены фонтаны, подземные переходы, мобильные укрытия, остановки, бюветы и парковая мебель;
- Мэрия призывает жителей и гостей бережно относиться к городскому имуществу.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, специалисты вынуждены постоянно устранять последствия порчи городского имущества: смывать надписи, красить и ремонтировать поврежденные объекты, производить замену стеклянных элементов остановок и т.д.
Так, за восемь месяцев текущего года было повреждено остекление 45 остановок, а также разрисованы надписями и граффити:
- подземные переходы – 46 случаев;
- памятники – 8 случаев;
- фонтаны – 5 случаев;
- мобильные укрытия – 10 случаев;
- бюветные комплексы – 3 случая.
По теме: В центре Одессы запачкали красной краской памятник Утесову
Кроме того, коммунальщики зафиксировали:
- сломанные подъемники в переходах – 5 случаев;
- вырванные светильники в переходах – 18 случаев;
- украденные решетки в переходах – 2 случая.
И это еще далеко не все акты вандализма, только самые масштабные, отмечают в горсовете.
Одесская мэрия обращается к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к имуществу городского общества.
Если вы стали свидетелем вандализма, просьба сообщать об этом по телефону: 102 (полиция).
Одесситам напоминают: умышленная порча и уничтожение городского имущества влечет уголовную ответственность.
