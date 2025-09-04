Ключевые моменты:

В Николаевской громаде Березовского района на Одесчине простились с погибшим на войне военнослужащим Александром Никитиным. Его почти три года считали пропавшим без вести;

Александр Никитин служил в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

О непоправимой утрате сообщили в Николаевском сельском совете.

«К сожалению, снова в Николаевскую громаду поступило печальное известие… Наш земляк – военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Вооруженных Сил Украины – Никитин Александр Алексеевич 1968 года рождения, стрелок, помощник гранатометчика 2022, который считался без вести пропавшим, погиб верный военной присяге в бою за Родину 29 марта 2022 во время исполнения обязанностей военной службы в районе населенного пункта Александровка Херсонского района Херсонской области», – говорится в сообщении.

В громаде также рассказали, что семья Никитиных переехала в село Васильевка еще в середине 1970-х годов. Александр учился в Васильевской школе, впоследствии поступил в Одесское мореходное училище. Прошел службу в армии. После этого продолжил обучение в мореходном училище на территории Автономной Республики Крым. Работал на кораблях гражданского флота. С 2014 года – участник АТО.

У погибшего воина остались мама, брат и сестра.

Церемония прощания с Александром Никитиным состоялась 3 сентября в Васильевке.

