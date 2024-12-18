В Одессе мужчина разбил стекло на остановке и тут же был задержан (фото)

В Одессе патрульные полицейские задержали мужчину, который без какой-либо причины разбил стекло на остановке общественного транспорта.
Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, сегодня ночью, патрулируя улицу Канатную, инспекторы увидели, как неизвестный разбил стекло на остановке.
Увидев инспекторов, мужчина начал убегать. Его догнали и задержали. Причину своего поведения он объяснить не смог.
И поскольку в действиях задержанного правоохранители усмотрели признаки ст. 296 (хулиганство) УК, на место вызвали следователей.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала о том, что неизвестные разлили белую краску на плиточном покрытии в Горсаду. И коммунальщикам пришлось приложить немало усилий, чтобы убрать последствия вандализма.
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