Ключевые моменты:

  • Утром 12 июля 2025 охранник одного из одесских кладбищ сообщил в полицию о разрушении нескольких надгробий;
  • Обстоятельства инцидента на кладбище расследуют правоохранители.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, о случае вандализма сообщил правоохранителям сегодня утром, 12 июля, охранник кладбища.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Вандализм на кладбище в Одессе: неизвестные разбили надгробия

На одесском кладбище разбили надгробия

Решается вопрос об открытии криминального производства по статье 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины.

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