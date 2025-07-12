Ключевые моменты:
- Утром 12 июля 2025 охранник одного из одесских кладбищ сообщил в полицию о разрушении нескольких надгробий;
- Обстоятельства инцидента на кладбище расследуют правоохранители.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, о случае вандализма сообщил правоохранителям сегодня утром, 12 июля, охранник кладбища.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Решается вопрос об открытии криминального производства по статье 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины.
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