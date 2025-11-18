Главные моменты:

Неизвестные повторно разбили защитную конструкцию над древнегреческими артефактами.

Руководитель ОГВА Сергей Лысак назвал это проявлением «внутреннего врага».

Власти города обратились к правоохранительным органам.

Вандализм на Приморском бульваре

Сегодня ночью неизвестные снова повредили саркофаг над древнегреческой экспозицией, расположен­ной на Приморском бульваре. Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, пока страна отбивает ракетные атаки, в городе продолжают появляться те, кто разрушает ценности собственной истории.

Лысак напомнил, что пирамидальная конструкция — знаковое место бульвара и результат многолетней работы ученых, стремившихся сохранить античное наследие. Он подчеркнул, что такой акт вандализма происходит уже второй раз за последний год.

Городские власти обратились в правоохранительные органы и обещают следить за расследованием.

«Не знаю, как назвать причастных к преступлению против родного города лиц. Но точно не «одесситами»», — отметил Лысак.

Напомним, часть защитного стекла музея под открытым небом разбили еще в июне этого года, после чего конструкцию закрыли полиэтиленом. Пленку неоднократно рвали, латали скотчем, но повреждения появлялись снова.

