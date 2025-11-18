Главные моменты:
- Неизвестные повторно разбили защитную конструкцию над древнегреческими артефактами.
- Руководитель ОГВА Сергей Лысак назвал это проявлением «внутреннего врага».
- Власти города обратились к правоохранительным органам.
Вандализм на Приморском бульваре
Сегодня ночью неизвестные снова повредили саркофаг над древнегреческой экспозицией, расположенной на Приморском бульваре. Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, пока страна отбивает ракетные атаки, в городе продолжают появляться те, кто разрушает ценности собственной истории.
Лысак напомнил, что пирамидальная конструкция — знаковое место бульвара и результат многолетней работы ученых, стремившихся сохранить античное наследие. Он подчеркнул, что такой акт вандализма происходит уже второй раз за последний год.
Городские власти обратились в правоохранительные органы и обещают следить за расследованием.
«Не знаю, как назвать причастных к преступлению против родного города лиц. Но точно не «одесситами»», — отметил Лысак.
Напомним, часть защитного стекла музея под открытым небом разбили еще в июне этого года, после чего конструкцию закрыли полиэтиленом. Пленку неоднократно рвали, латали скотчем, но повреждения появлялись снова.
