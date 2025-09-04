И сегодняшняя наша подборка шуток и мемов – так сказать, на злобу дня: о громких встречах, мечтах Трампа о Нобелевской премии мира и «новом мировом порядке».

А как вы думали, проходила очередная «историческая встреча»?

Он выскочил как черт из табакерки…

…чтобы рассказать о НАТО:

Даже на Марсе нашли воду…

Шо, опять?..

Да, он мечтает о премии мира…

..А кое-кто мечтает занять его место:

Так кто же он на самом деле?..

Как думаете, сбудется предсказание?

Ни на что не намекаем, просто оставим это здесь:

Ну что – хоть немного, а настроение мы вам, надеемся, все же подняли? И пусть оно таким и остается, несмотря и не взирая. А еще хотите маленький лайфхак? Донат на ВСУ – это всегда залог удачи!

