И сегодняшняя наша подборка шуток и мемов – так сказать, на злобу дня: о громких встречах, мечтах Трампа о Нобелевской премии мира и «новом мировом порядке».
А как вы думали, проходила очередная «историческая встреча»?
Он выскочил как черт из табакерки…
…чтобы рассказать о НАТО:
Даже на Марсе нашли воду…
Шо, опять?..
Да, он мечтает о премии мира…
..А кое-кто мечтает занять его место:
Так кто же он на самом деле?..
Как думаете, сбудется предсказание?
Ни на что не намекаем, просто оставим это здесь:
Ну что – хоть немного, а настроение мы вам, надеемся, все же подняли? И пусть оно таким и остается, несмотря и не взирая. А еще хотите маленький лайфхак? Донат на ВСУ – это всегда залог удачи!
