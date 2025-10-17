Ключевые моменты:

Жители Озерного собирали деньги на стадион более двух лет — собрали около миллиона гривен.

Накануне открытия неизвестный умышленно испортил газон по всему полю гербицидом.

Местные знают виновного, его зафиксировали камеры наблюдения. Материалы уже переданы в полицию.

В селе Озерное испортили стадион гербицидом

Стадион в селе Озерное Измаильского района строили более двух лет. Проект был народной инициативой — жители самостоятельно собирали средства, а предприниматель и бывший тренер Павел Арику руководил работами. Всего на стадион собрали около миллиона гривен, сообщает издание «Південь сьогодні».

Поле обустроили качественно: выровняли, засеяли травой, установили подземную систему орошения. Но вместо долгожданного открытия, селяне увидели страшную картину — на поле появился узор, похожий на гигантский кишечник.

Павел Арику рассказал, что этот «рисунок» появился в результате умышленного разлива гербицида. Кто-то прошелся по полю с опрыскивателем, «рисуя» линии, которые теперь убили газон.

Местные жители уже провели свое расследование. Подозреваемого видели ночью, когда он ехал на велосипеде с опрыскивателем в мешке. Камеры наблюдения это подтвердили.

По словам Павла, этот человек давно конфликтовал с ним и старостой села, открыто выражал пророссийские взгляды. Местные подозревают, что порча стадиона — это либо месть, либо попытка сорвать открытие.

Все собранные материалы переданы в полицию. Но, как отмечает Павел, правоохранители пока не спешат с реакцией, считая, что «это просто трава».

Несмотря на инцидент, стадион планируют официально открыть уже на следующей неделе. Но последствия «акции художника» будут заметны как минимум до следующей весны, когда начнется восстановление газона.

Читайте также: