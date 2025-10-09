Ключевые моменты:

С начала октября в Одессе началась консервация городских фонтанов на зимний период;

Уже законсервированы пять городских фонтанов;

Консервация включает продувку систем водоснабжения, демонтаж форсунок и насосного оборудования, а также осмотр и ремонт техники;

Фонтаны в спальных районах обычно консервируют в первую очередь, а центральные – последними.

По информации пресс-службы одесской мэрии, на сегодняшний день коммунальщики уже законсервировали пять фонтанов. Среди них: самый большой одесский фонтан, расположенный на углу Крымского бульвара и улицы Академика Заболотного, а также фонтаны в Греческом парке, сквере Космонавтов, «Русалочка» в парке Победы и фонтан в «Уголке старой Одессы».

Как отмечают в КП «Сервисный центр», консервация фонтана – это сложный процесс. Для того чтобы фонтаны благополучно перезимовали, специалистам предприятия необходимо провести продувку систем водоснабжения, демонтировать форсунки, а также электрическое и насосное оборудование. После демонтажа производится осмотр оборудования фонтана и в случае необходимости производится его ремонт.

Обычно сначала специалисты консервируют фонтаны, расположенные в спальных районах города, а затем – те, которые украшают парки и скверы. Фонтаны, расположенные в центральной части Одессы, консервируются в последнюю очередь.

Кроме того, коммунальщики полностью запечатывают чаши некоторых фонтанов. Такой метод консервации применяется на фонтанах, расположенных в Городском саду, парке Шевченко (Ваза малая) и сквере Космонавтов.

Также с начала войны полностью законсервировано и в этом году вообще не работали 4 фонтана, расположенных в зоне ЮНЕСКО: Фонтан-мемориал памяти жертв немецко-румынских фашистов, фонтан «Петя и Гаврик», фонтан «Дети и лягушка» и колодец-фонтан «Джерело».

Обратный процесс – расконсервирование фонтанов – начнется уже в середине весны. Первые фонтаны обычно включают в центре города до 1 апреля, остальные – с апреля.

Всего на балансе КП «Сервисный центр» находятся 27 городских фонтанов. В 2024 году было расконсервировано 17 фонтанов.

Фото пресс-службы Одесского горсовета