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Надписи на стенах моста Коцебу — очередной акт вандализма в Одессе.

Коммунальщики провели очистку и покраску сооружения.

Вандализм в городе — системная проблема, особенно на остановках и переходах.

В Одессе коммунальные службы продолжают борьбу с волной вандализма, которая регулярно охватывает городские объекты. 8 июля сотрудники КП «Городские дороги» провели работы по очистке моста Коцебу от надписей и рисунков, оставленных неизвестными. Стены и перила были перекрашены, чтобы вернуть сооружению достойный вид, сообщили в пресс-службе мэрии.

Такие акты — не редкость: стены, остановки, подземные переходы и другие элементы городской инфраструктуры регулярно страдают от граффити, рекламы запрещенных веществ и порчи имущества. А к мосту Коцебу у вандалов особая любовь.

Мэрия в очередной раз призывает жителей и гостей города бережно относиться к общему имуществу.И напоминает, что умышленная порча городского имущества — это уголовное преступление, предусмотренное статьей 194 УК Украины.

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