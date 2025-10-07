Ключевые моменты:

Нарушителя задержали ночью 3 октября на озере Бурнас, недалеко от села Лебедевка.

Он выловил 331 рыбу остроносой кефали при помощи запрещённой сети.

Ущерб, нанесённый природным ресурсам Украины, оценили в 6 миллионов гривен.

Незаконный вылов рыбы в Тузловских лиманах

Ночью 3 октября 2025 года на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» был задержан браконьер. Это произошло на озере Бурнас, рядом с селом Лебедевка.

Совместно работали инспекторы Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, водная полиция, сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции и пограничники. Во время патрулирования они обнаружили мужчину, который с помощью лесковой сети незаконно выловил 331 особь кефали остроносой.

Поскольку вылов произошёл в пределах природно-заповедного фонда, ущерб оценили особенно высоко — 6 миллионов гривен.

На месте был составлен административный протокол по статье 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас материалы дела готовятся к передаче в суд.

Ранее на территории Национального парка “Тузловские лиманы” задержали рыбака, который во время нерестового запрета ловил камбалу на озере Шаганы. Ущерб превысил 16 миллионов гривен.

Читайте также: