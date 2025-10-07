Отключения света

Ключевые моменты:

  • 7 октября в Одессе без света остались абоненты Северного и Южного РЭС;
  • Причина — плановые работы энергетиков;
  • Восстановить электроснабжение обещают до 18:00—20:00 часов.

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 6-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 2-17, 164;
  • Донецкая, 1/1-25;
  • Ивахненко Петра, 71-79А;
  • Керченская, 27-62б;
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица Александра, 14-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 1-30,
  • Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б;
  • Наклона, 17/1,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Южная, 8,
  • Похилая, 1-59в, 174;
  • Светлая, 1,
  • Чайковая, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Штилева, 2-118,/а_с,
  • дорога Николаевская, 65, 301/корп.2, 303;
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в;
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7.

Работы до 20:00:

  • ул. Леси Украинки, 10,12,20, 11,11А; просп. Князя Владимира Великого, 52.

Южный РЭС

Работы до 18:00:

  • пер. 1-й Бузковый, 55,
  • пер. 1-й Офицерский, 1-15б;
  • пер. 1-й Проезный, 1-7а,
  • пер. 1-й Сиротский, 1 -9;
  • пер.1-й Тепличный, 1Б-5а;
  • пер. 2-й Амбулаторный, 1-14;
  • пер. 2-й Амундсена, 1-34а,60а.

Работы до 19:00:

  • пер. 2-й Китобойный, 1-18а;
  • пер. Сергея Параджанова, 1-11,
  • пер. 2-й Марии Демченко, 3/корп.3, 4/3, 4/корп.1, 4/корп.10, 4/корп.2, 4/корп.5, 4/корп.6, 4/корп.7;
  • пер. 2-й Мичманский, 2;
  • пер. 2-й Офицерский, 2-10;
  • пер. 2-й Проезжий, 1-13;
  • пер. 2-й Сиротский, 1-6;
  • пер. 2-й Тепличный, 2-10.

Работы до 20:00:

  • пер. 2-й Тупиковый, 8, 19, 21;
  • пер. 3-й Амундсена, 6/9, 6/11, 6/12, 6/13;
  • пер. Алиберне, 1, 27;
  • пер. Амбулаторный, 1-17,
  • пер. Амундсена, 2/4;
  • пер. Байдарный, 4-12,
  • пер. Байдукова, 1-7,
  • пер. Белякова, 1-2/10, 2а, 4;
  • пер. Верфяный, 1-13/1, 16;
  • пер. Вишневый, 1-50, 22/дел46;
  • пер. Водный, 1-21,
  • пер. Узкий, 1-14К;
  • пер. Гетманский, 1,2,5;
  • пер. Дружный, 1-20, 29а, 29б, 34, 36, 57;
  • пер. Эйзенштейна, 4-23, 29-39;
  • пер. Электрический, 4А, 4Б;
  • пер. Эстонский, 6, пер. Загородный, 9,
  • пер. Змиенка Всеволода, 1-7,
  • пер. Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8,14;
  • пер. Каберне, 1/3, 4;
  • пер. Карпенко-Карого, 2-21,
  • пер. Каспийский, 1,3,9;
  • пер. Косый, 1,3;
  • пер. Кошевого, 5/В;
  • пер. Ливерпульский, 1а-7;
  • пер. Линейный, 1-6, пер. Люстдорфский, 1-9,
  • пер. Маяковый, 1-9;
  • пер. Николаевой Маргариты, 2,
  • пер. Опошнянский, 1-16,
  • пер. Политкаторжан, 1,
  • пер. Приморский, 2-4б;
  • пер. Радостный, 1-7,
  • пер. Рыбальский, 2-6,
  • пер. Рислинга, 5,6,7,7Д;
  • пер. Равенства, 198,
  • пер. Романтический, 1Д, 9, 22/46;
  • пер. Садовый, 2,
  • пер. Свободы, 47в, 98;
  • пер. Сиротский, 1,5а;
  • пер. Смелый, 1-16,
  • пер. Тепличный, 1,
  • пер. Майский, 7,8;
  • пер. Трамвайный, 2,
  • пер. Уточкина Сергея, 1-9,
  • пер. Фестивальный, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4;
  • пер. Черниговский, 1а;
  • пер. Черноморский, 3,5;
  • пер. Якорный, 1-12,
  • проезд Бузковый, 31б,56;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-21, 34-40;
  • просп. Небесной Сотни, 79А-91,
  • просп. Свободы, 1-113/корп.5, Айвазовского, 73-75уч17в/117.

