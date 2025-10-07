Ключевые моменты:
- 7 октября в Одессе без света остались абоненты Северного и Южного РЭС;
- Причина — плановые работы энергетиков;
- Восстановить электроснабжение обещают до 18:00—20:00 часов.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 6-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 2-17, 164;
- Донецкая, 1/1-25;
- Ивахненко Петра, 71-79А;
- Керченская, 27-62б;
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица Александра, 14-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 1-30,
- Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б;
- Наклона, 17/1,
- Обрывистая, 1-22,
- Южная, 8,
- Похилая, 1-59в, 174;
- Светлая, 1,
- Чайковая, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штилева, 2-118,/а_с,
- дорога Николаевская, 65, 301/корп.2, 303;
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в;
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7.
Работы до 20:00:
- ул. Леси Украинки, 10,12,20, 11,11А; просп. Князя Владимира Великого, 52.
Южный РЭС
Работы до 18:00:
- пер. 1-й Бузковый, 55,
- пер. 1-й Офицерский, 1-15б;
- пер. 1-й Проезный, 1-7а,
- пер. 1-й Сиротский, 1 -9;
- пер.1-й Тепличный, 1Б-5а;
- пер. 2-й Амбулаторный, 1-14;
- пер. 2-й Амундсена, 1-34а,60а.
Работы до 19:00:
- пер. 2-й Китобойный, 1-18а;
- пер. Сергея Параджанова, 1-11,
- пер. 2-й Марии Демченко, 3/корп.3, 4/3, 4/корп.1, 4/корп.10, 4/корп.2, 4/корп.5, 4/корп.6, 4/корп.7;
- пер. 2-й Мичманский, 2;
- пер. 2-й Офицерский, 2-10;
- пер. 2-й Проезжий, 1-13;
- пер. 2-й Сиротский, 1-6;
- пер. 2-й Тепличный, 2-10.
Работы до 20:00:
- пер. 2-й Тупиковый, 8, 19, 21;
- пер. 3-й Амундсена, 6/9, 6/11, 6/12, 6/13;
- пер. Алиберне, 1, 27;
- пер. Амбулаторный, 1-17,
- пер. Амундсена, 2/4;
- пер. Байдарный, 4-12,
- пер. Байдукова, 1-7,
- пер. Белякова, 1-2/10, 2а, 4;
- пер. Верфяный, 1-13/1, 16;
- пер. Вишневый, 1-50, 22/дел46;
- пер. Водный, 1-21,
- пер. Узкий, 1-14К;
- пер. Гетманский, 1,2,5;
- пер. Дружный, 1-20, 29а, 29б, 34, 36, 57;
- пер. Эйзенштейна, 4-23, 29-39;
- пер. Электрический, 4А, 4Б;
- пер. Эстонский, 6, пер. Загородный, 9,
- пер. Змиенка Всеволода, 1-7,
- пер. Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8,14;
- пер. Каберне, 1/3, 4;
- пер. Карпенко-Карого, 2-21,
- пер. Каспийский, 1,3,9;
- пер. Косый, 1,3;
- пер. Кошевого, 5/В;
- пер. Ливерпульский, 1а-7;
- пер. Линейный, 1-6, пер. Люстдорфский, 1-9,
- пер. Маяковый, 1-9;
- пер. Николаевой Маргариты, 2,
- пер. Опошнянский, 1-16,
- пер. Политкаторжан, 1,
- пер. Приморский, 2-4б;
- пер. Радостный, 1-7,
- пер. Рыбальский, 2-6,
- пер. Рислинга, 5,6,7,7Д;
- пер. Равенства, 198,
- пер. Романтический, 1Д, 9, 22/46;
- пер. Садовый, 2,
- пер. Свободы, 47в, 98;
- пер. Сиротский, 1,5а;
- пер. Смелый, 1-16,
- пер. Тепличный, 1,
- пер. Майский, 7,8;
- пер. Трамвайный, 2,
- пер. Уточкина Сергея, 1-9,
- пер. Фестивальный, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4;
- пер. Черниговский, 1а;
- пер. Черноморский, 3,5;
- пер. Якорный, 1-12,
- проезд Бузковый, 31б,56;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-21, 34-40;
- просп. Небесной Сотни, 79А-91,
- просп. Свободы, 1-113/корп.5, Айвазовского, 73-75уч17в/117.