Ключевые моменты:
- Экоцид в Черном море.
- Тяжелые металлы, нефть, взрывчатка отравляют воду.
- Сонары и детонации убивают рыб и дельфинов.
- Война усугубляет незаконный лов рыбы.
Война убивает не только людей
По информации пресс-службы Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, война уничтожает водные экосистемы, приводя к массовой гибели рыб, моллюсков, планктона.
Следует отметить, что ракетные обстрелы промышленных зон, нефтехранилищ и химических предприятий выбрасывают в реки, озера и море тяжелые металлы, нефтепродукты и взрывчатки. Все это отравляет водные организмы и приводит к их гибели.
Кроме того, взрывы, разрушение дамб, плотин и передвижение бронетехники уничтожают нерестилища, кормовые угодья и прибрежные зоны. Соответственно нарушается баланс природных систем.
Добавим, что подводные детонации, корабли ВМФ и сонары генерируют мощные акустические волны, негативно влияющие на жизнедеятельность рыб и морских млекопитающих. Особенно от этого страдают дельфины. К слову, в Черном море зафиксирована массовая смертность дельфинов из-за акустичного давления и токсинов от боевых действий. Инспекция систематически фиксирует нарушения, чтобы привлечь виновников в суд, добиться компенсаций и справедливости.
Также в военное время активизируется незаконный лов, что еще больше истощает популяции коммерчески ценной рыбы.
