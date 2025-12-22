Ключевые моменты:

Экоцид в Черном море.

Тяжелые металлы, нефть, взрывчатка отравляют воду.

Сонары и детонации убивают рыб и дельфинов.

Война усугубляет незаконный лов рыбы.

Война убивает не только людей

По информации пресс-службы Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, война уничтожает водные экосистемы, приводя к массовой гибели рыб, моллюсков, планктона.

Следует отметить, что ракетные обстрелы промышленных зон, нефтехранилищ и химических предприятий выбрасывают в реки, озера и море тяжелые металлы, нефтепродукты и взрывчатки. Все это отравляет водные организмы и приводит к их гибели.

Кроме того, взрывы, разрушение дамб, плотин и передвижение бронетехники уничтожают нерестилища, кормовые угодья и прибрежные зоны. Соответственно нарушается баланс природных систем.

Добавим, что подводные детонации, корабли ВМФ и сонары генерируют мощные акустические волны, негативно влияющие на жизнедеятельность рыб и морских млекопитающих. Особенно от этого страдают дельфины. К слову, в Черном море зафиксирована массовая смертность дельфинов из-за акустичного давления и токсинов от боевых действий. Инспекция систематически фиксирует нарушения, чтобы привлечь виновников в суд, добиться компенсаций и справедливости.

Также в военное время активизируется незаконный лов, что еще больше истощает популяции коммерчески ценной рыбы.

