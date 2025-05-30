Об этом сообщили в полиции Одесской области и экоинспекции Юго-Западного округа.
Утром 30 мая на берегу озера Шаганы, вблизи села Рыбацкое сотрудники водной полиции, пограничники и экологи разоблачили 31-летнего жителя Белгород-Днестровского района в вылове рыбы запрещенным орудием лова, без соответствующих разрешительных документов.
Выяснилось, что с помощью 17 лесковых сетей и резиновой лодки, рыбак незаконно выловил 356 особей камбалы глосса.
Незаконный улов правоохранители передали на хранение специализированному предприятию.
Полицейские составили в отношении нарушителя протокол по ст. 91 КУоАП. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как на Одесчине рыбаки-энтузиасты взяли на себя ответственность за спасение реки Кодымы. Они организовали сбор средств на закупку мальков промысловых видов рыб и создали общественную организацию для защиты водоема от браконьеров.