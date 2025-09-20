Ключевые моменты:

Ловить кефаль разрешено только с определённого размера: для каждого лимана установлены свои нормы — от 16 до 20 см.

Начало промысла — с 20 сентября или 10 октября (в зависимости от места и типа снастей).

Для сохранения рыбы введены ограничения на размер ячеек сетей — не менее 20 мм в Сухом лимане.

Новые правила вылова черноморской кефали в лиманах Одесской области

В Одесской области введены обновлённые требования к вылову черноморской кефали в прибрежных лиманах. Об этом сообщил Одесский рыбоохранный патруль. Изменения согласованы с учёными Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии.

Минимальные размеры кефали (в свежем виде), разрешённые к вылову

По новым правилам, в зависимости от места вылова, минимальный размер кефали, которую разрешено ловить, должен быть:

Тилигульский лиман — от 20 см;

Шаболатский (Буджакский) лиман — от 16 см;

Тузловская группа лиманов — от 17 см.

Когда на Одесчине стартует сезон промышленного вылова кефали

Сезон промышленной добычи кефали на Одесчине теперь начинается:

Сетями — с 20 сентября во всех лиманах;

Закидными и ставными неводами — с 20 сентября в Сухом лимане;

Гардами — с 10 октября в Сухом лимане и в канале Тилигула.

Какими должны быть сети для ловли кефали

Для специализированного вылова в Сухом лимане ячейка сетки должна быть не менее 20 мм.

Новые правила направлены не только на упорядочение промысла, но и на сохранение запасов черноморской кефали в наших лиманах.

Кефаль — что это за рыба?

Кефаль — это морская промысловая рыба, которая часто заходит в лиманы и солоноватые воды. У неё вытянутое тело, серебристая чешуя и небольшая голова. Мясо кефали вкусное, нежирное и почти без костей, поэтому её любят готовить.

На юге Украины кефаль активно ловят в Чёрном море и лиманах. Её жарят, запекают в фольге, варят уху или вялят. Особенно вкусная — свежая одесская кефаль!

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в дельте Дуная браконьер выловил кефали на миллион гривен.

