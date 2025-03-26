Золотая сельдь: полтысячи гривен за кило. Когда будет дешевле?

Год от года, все больше и больше одесситов с середины марта устремляют свои взгляды в сторону небольшого городка Вилково, который стоит на Дунае. Они задаются одним вопросом: «Ну что, пошла дунаечка? Да когда уже!». С первым появлением дунайки на Привозе и других базарах, это локальное и малочисленное лакомство мгновенно исчезает с прилавков продавцов рыбы. Одесские и киевские рестораторы охотятся за рыбаками и заранее выкупают улов, чтобы первыми порадовать своих клиентов.

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В этом году первая дунайка появилась на Привозе во второй половине марта. Цена за килограмм свежей — 400-500 гривен и 200 гривен за штуку соленой, отпугивает большинство покупателей. Ближе к апрелю, обычно, ажиотаж стихает, дунайка дешевеет, и до конца мая радует своим вкусом гурманов не только в Одессе, но и благодаря почте украинцев в самых отдаленных уголках страны.

Но в этом году вилковчане разводят руками — уже и Евдоха прошла, а дунайки почти нет. Местные предприниматели говорят, что есть четыре основных фактора, из-за которых произошла такая ситуация. Один из них — естественный, но три других — искусственные преграды, которые возникли из-за реформы отрасли рыбного хозяйства. Два года назад ее начали с благой целью, но к сожалению, из-за ошибок и сбоев системы вилковские рыбаки бросают дело, которым занимались всю жизнь.

Двойные разрешения, покупка несуществующей рыбы и неудачные эксперименты

Одной из главных проблем рыбаков является сложная бюрократическая система получения разрешений на вылов рыбы. До реформы система работала по принципу уплаты налогов после вылова, что было более справедливым и экономически обоснованным, считает Лариса Щелокова, председатель Дунайской ассоциации рыболовецких хозяйств. Из-за Постановления №1347 Государственного агентства рыбного хозяйства, предприятия вынуждены участвовать в аукционах для получения лотов на право вылова, что фактически означает оплату за возможность рыбачить, без гарантии вылова.

Госпожа Лариса уже третий год ведет борьбу за выживание рыболовной отрасли в их регионе.

— Река Дунай, — объясняет она, — это не только Государственное агентство рыбного хозяйства, это и земли природозаповедного фонда. В нашем случае — это Дунайский биосферный заповедник. Эти лимиты мы осваиваем по другому разрешению.

Поэтому рыбаки вынуждены получать два отдельных разрешения: одно от Госрыбагентства, покрывающее лишь 20% возможного вылова, а другое — от Государственной экологической инспекции для работы в зоне природно-заповедного фонда. Процесс получения этих документов затягивается на месяцы, что делает невозможным эффективное ведение рыболовного бизнеса. В то время, когда рыбаки соседней страны уже работают, наши только собирают многочисленные бумажки.

— Мой нынешний лот стоит 170 тысяч гривен за 22 тонны сельди, — делится Ольга Белова, директор общества «Вилковской рыбзавод», — Четверть стоимости я заплатила заранее. Остаток должна уплатить безотносительно того, сколько я выловлю. Более того, в лоты включается и другая рыба, которую мы не ловим.

Такие аукционы теперь проходят каждый год и лицензии также получают только на год. То есть предприятия не могут планировать работу на долгосрочную перспективу, вкладывать деньги в оборудование, брать кредиты на расширение, ведь в следующем году ты можешь ничего не получить, или государство снова изменит правила.

Цифровая бюрократия и технические препятствия

Введение электронной системы учета вылова «Е-рыба» также, вместо упрощения процедуры, вызвало многочисленные трудности. Несмотря на заявления государственных органов об эффективности этой системы, на практике она не работает должным образом. Рыбаки вынуждены тратить часы на внесение данных. Кроме того, до сих пор нет мобильного приложения, поэтому рыбаки должны брать с собой в лодку… ноутбук. Еще одна проблема — техническое несовершенство системы. Она постоянно подвисает, или выдает документы с ошибками.

— Система сама по себе может выбить другой номер лодки, — делится собственным опытом Ольга Белова, — Или напутать номера бирок для сетей. Ну а нам это мешает — мы не можем выйти на воду с другими номерами. Исправить эти ошибки могут только разработчики, технический персонал.

В то же время экологическая служба не имеет доступа к этой базе данных, потому что находится в подчинении другого министерства, что создает правовой конфликт. Инспекторы требуют бумажные журналы вылова, но Госрыбагентство настаивает на использовании электронной системы. Из-за этой путаницы рыбаки рискуют получить штрафы или даже могут быть обвинены в незаконном вылове.

Чрезмерный контроль и ограничения военного времени

Дополнительной проблемой стали новые правила пограничного контроля. Рыбаки, которые десятилетиями работают в Вилково, теперь вынуждены получать специальные пропуска для выхода на воду, даже если они достигли пенсионного возраста. Процесс выдачи этих разрешений часто затягивается.

Многие рыбаки сталкиваются с проверками сразу со стороны нескольких органов — водной полиции, экологической инспекции, госрыбинспекции и пограничников, что усложняет их деятельность.

— Вот смотрите, лодка деревянная, рыбацкая, а ее назвали судном, — грустно улыбается немолодой уже рыбак, — GPS нужен, чтобы со спутника наблюдать за лодкой. Это же смешно! Чтобы выдержать все правила нам нужно за собой вести еще одну лодку с оборудованием по перечню. Вот поэтому наш Петрович и закончил рыбный бизнес. Говорит, пока не закончится война, не будет порядка, я не буду работать.

Из-за постоянного давления со стороны контролирующих органов многие рыболовецкие предприятия вынуждены прекращать свою деятельность. Как результат: до реформы в Вилково работало 25 предприятий, сейчас осталось только семь. Цифры красноречиво свидетельствуют о системном кризисе местного рыболовства.

Природные факторы и экологические изменения

Изменение уровня воды в Дунае также значительно влияет на вылов рыбы. В последние годы уровень воды значительно снизился, что приводит к тому, что рыба, в частности знаменитая дунайка, просто не заходит в устье реки и меняет свои миграционные маршруты. Это делает невозможным планирование рыболовных сезонов, поскольку предсказать прибытие сельди становится все труднее.

Из-за уменьшения снега в Альпах, уровень воды в Дунае упал почти на метр. Низкий уровень можно увидеть невооруженным глазом — рыбацкие лодки находятся под мостиками, а не в уровень с ними. Старожилы говорят, что не припоминают такого уже много лет.

— Вот видите катер «Амур», — показывает нам рыбак, — Его сейчас не видно из под причала. Для дунайки важен напор свежей воды. Вот сейчас, мне сказали. она в море стоит, и не идет к нам, ждет ветер и воду. А может и вообще вернет на Белгород-Днестровский, или в Румынию.

Вместо послесловия

Очень хочется верить, что скоро Дунай поднимется, и со свежей водой пойдет и сельдь, долгожданная, как никогда, а государственные органы — наконец услышат рыбаков. Ведь от этой небольшой серебристой рыбки зависит жизнь не только несколько десятков рыбаков и их семей, но и целого региона. Также надеемся, что наши дети и внуки будут знать о настоящем вкусе дунайки не только через рассказы этнографов и воспоминания долгожителей, но и станут продолжателями традиционных промыслов предков.

Уже когда материал был готов к публикации, 26 марта из Вилково сообщили, что Дунай поднялся примерно на 10 сантиметров, ветер сменился и дунайка понемногу пошла. Рыбаки вышли на реку. Это сразу сказалось на ценах на Привозе. Свежая дунайка стоит 300 грн. килограмм. Соленая 140 -250 грн/штука в зависимости от размера рыбы.

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