Ключевые моменты

На зарыбление использовали деньги из спецфонда, полученные от аукционов на право промыслового лова.

В лиман выпустили 28,7 тонны молоди толстолоба, карпа и белого амура.

Программа помогает восстанавливать экосистемы и укреплять продовольственную безопасность.

Зарыбление Днестровского лимана в Одесской области

В Украине реализовали важный этап масштабной программы по восстановлению водных биоресурсов. Впервые зарыбление финансировалось из специального государственного фонда, который наполняется за счет повышения стартовой цены на аукционах по продаже прав на промысловое рыболовство.

Об этом сообщили в Госагентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Отмечается, что реализованные реформы в рыбной отрасли демонстрируют конкретный практический результат: средства, которые генерирует отрасль, теперь работают на восстановление экосистемы. За последние недели благодаря этой инициативе украинские водоемы обогатились десятками тонн молоди рыб. В частности, в Днестровский лиман выпустили рекордных 28,7 т молодняка:

толстолоба – 429 455 экз.,

карпа – 384 704 экз.,

белого амура – 99 401 экз.

Руководитель Госрыбагентства Игорь Клименок подчеркнул, что прозрачность и системный подход позволяют эффективно развивать отрасль: средства, уплаченные участниками аукционов, возвращаются в природу в виде молоди рыб. Это способствует восстановлению популяций, поддержанию биоразнообразия, развитию рыболовства и укреплению продовольственной безопасности регионов.

«Это модель, которая работает на благо людей и экосистемы водных объектов», — отметил глава Госрыбагентства.

