По информации Юго-Западного управления Госэкоинспекции, в районе озера Алибей Белгород-Днестровского района задержан мужчина, который привлек лесную сетку для вылова рыбы. Им было выловлено 79 камбал глосса и 19 остроносых кефалей. Общая оценка ущерба рыбным запасам Украины составляет более 4 миллионов гривен.

На нарушителя составлены административные протоколы по статьям 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях и 9-1 Закона Украины «О природно-заповедном фонде». Санкции предусматривают штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, что Национальный природный парк «Тузловские лиманы» – это природоохранная территория. Она создана для сохранения уникальных соленых лиманов лагунного типа в Одесской области, Белгород-Днестровском районе. Кроме этого, «Тузловские лиманы» имеют историческое значение. Соответственно здесь действуют строгие ограничения для сохранения уникальных водно-болотных экосистем и видов обитающих там рыб и птиц.

Добавим, что бассейны парка являются важными нерестилищами и местами отдыха водных ресурсов, поэтому здесь существует запрет на вылов рыбы.