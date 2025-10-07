Ключевые моменты:
- Синоптики предупреждают о значительных осадках и сильном ветре. В Одессе действует повышенный режим готовности.
- Горожан просят избегать улиц, парков и пляжей, особенно вблизи деревьев и линий электропередач.
- На море сохраняется угроза: в штормовую погоду могут дрейфовать и взрываться мины.
- Жителям напоминают правила поведения до, во время и после возможного подтопления.
Опасные погодные условия в Одессе: что нужно знать
С 7 по 9 октября 2025 года в Одессе действует «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 7 октября в городе ожидается сильный дождь и ветер северо-восточного направления со скоростью 9–14 м/с.
В связи с этим городской штаб перевел службы в режим повышенной готовности. Одесситов и гостей города просят быть внимательными и, при возможности, не выходить без необходимости на улицу. Особенно это касается пожилых людей, беременных женщин и детей.
Под деревьями и вблизи линий электропередач находиться опасно — из-за ветра возможны падения веток и обрыв кабелей. Водителей просят не парковать авто под деревьями и на решетках ливневок, чтобы не мешать отводу воды.
Во время шторма в Черном море возрастает риск срыва морских мин с якорей. Они могут дрейфовать вдоль берега и даже взрываться. Это особенно опасно в штормовую погоду.
Если вы заметили подозрительный предмет в воде или на берегу — не прикасайтесь к нему! Немедленно звоните в полицию по номеру 102.
Что делать при возможном подтоплении
В связи с ухудшением погодных условий одесситам напоминают правила поведения до эвакуации / в зоне подтопления / после затопления
До эвакуации и в зоне затопления (подтопления)
- Сохраняйте спокойствие и избегайте паники.
- Слушайте радио или телевизор, используйте интернет-каналы для получения важной информации и инструкций. Используйте только проверенные украинские каналы.
- Соберите самые необходимые вещи: документы, деньги, ценности, лекарства, продукты питания, воду и теплую одежду.
- Окажите помощь: детям, людям с инвалидностью и пожилым людям, поскольку они подлежат эвакуации в первую очередь.
- Отключите электричество и газоснабжение, а также потушите огонь в печах.
- Закройте окна и двери первого этажа, чтобы предотвратить попадание воды.
- Выведите домашних животных из хлевов, если есть возможность.
- Немедленно покиньте зону затопления и поднимитесь на возвышение, если это возможно.
- Оставайтесь на верхних этажах, крышах, других возвышениях и подавайте сигналы спасателям.
После затопления
- Возвращайтесь домой только после разрешения спасательных служб.
- Проверьте состояние дома, убедитесь, что он не поврежден и не грозит обрушением.
- Остерегайтесь оборванных линий электропередач и поврежденных газовых магистралей.
- Не пользуйтесь электросетью до полного высыхания дома и получения разрешения от соответствующих служб.
- Не употребляйте продукты питания и питьевую воду, которые были подтоплены, обязательно кипятите воду.
- Проводите дезинфекцию всего имущества, которое было затоплено.
- Сообщайте о повреждениях: водопровода, газа и канализационных сетей в соответствующие службы.