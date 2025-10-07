Гроза в Одессе, 14 июня 2025

Ключевые моменты:

  • Синоптики предупреждают о значительных осадках и сильном ветре. В Одессе действует повышенный режим готовности.
  • Горожан просят избегать улиц, парков и пляжей, особенно вблизи деревьев и линий электропередач.
  • На море сохраняется угроза: в штормовую погоду могут дрейфовать и взрываться мины.
  • Жителям напоминают правила поведения до, во время и после возможного подтопления.

Опасные погодные условия в Одессе: что нужно знать

С 7 по 9 октября 2025 года в Одессе действует «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 7 октября в городе ожидается сильный дождь и ветер северо-восточного направления со скоростью 9–14 м/с.

В связи с этим городской штаб перевел службы в режим повышенной готовности. Одесситов и гостей города просят быть внимательными и, при возможности, не выходить без необходимости на улицу. Особенно это касается пожилых людей, беременных женщин и детей.

Под деревьями и вблизи линий электропередач находиться опасно — из-за ветра возможны падения веток и обрыв кабелей. Водителей просят не парковать авто под деревьями и на решетках ливневок, чтобы не мешать отводу воды.

Во время шторма в Черном море возрастает риск срыва морских мин с якорей. Они могут дрейфовать вдоль берега и даже взрываться. Это особенно опасно в штормовую погоду.

Если вы заметили подозрительный предмет в воде или на берегу — не прикасайтесь к нему! Немедленно звоните в полицию по номеру 102.

По теме: В Одесской области вводят дистанционное обучение: подробности

Что делать при возможном подтоплении

В связи с ухудшением погодных условий одесситам напоминают правила поведения до эвакуации / в зоне подтопления / после затопления

До эвакуации и в зоне затопления (подтопления)

  • Сохраняйте спокойствие и избегайте паники.
  • Слушайте радио или телевизор, используйте интернет-каналы для получения важной информации и инструкций. Используйте только проверенные украинские каналы. 
  • Соберите самые необходимые вещи: документы, деньги, ценности, лекарства, продукты питания, воду и теплую одежду. 
  • Окажите помощь: детям, людям с инвалидностью и пожилым людям, поскольку они подлежат эвакуации в первую очередь. 
  • Отключите электричество и газоснабжение, а также потушите огонь в печах. 
  • Закройте окна и двери первого этажа, чтобы предотвратить попадание воды. 
  • Выведите домашних животных из хлевов, если есть возможность. 
  • Немедленно покиньте зону затопления и поднимитесь на возвышение, если это возможно. 
  • Оставайтесь на верхних этажах, крышах, других возвышениях и подавайте сигналы спасателям. 

После затопления

  1. Возвращайтесь домой только после разрешения спасательных служб. 
  2. Проверьте состояние дома, убедитесь, что он не поврежден и не грозит обрушением. 
  3. Остерегайтесь оборванных линий электропередач и поврежденных газовых магистралей. 
  4. Не пользуйтесь электросетью до полного высыхания дома и получения разрешения от соответствующих служб.
  5. Не употребляйте продукты питания и питьевую воду, которые были подтоплены, обязательно кипятите воду. 
  6. Проводите дезинфекцию всего имущества, которое было затоплено.
  7. Сообщайте о повреждениях: водопровода, газа и канализационных сетей в соответствующие службы. 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме