В Одесской области отменили договор на ремонт стадиона за почти 50 миллионов

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры выявили, что договор о закупке работ за бюджетные средства на сумму более 47 млн ​​грн заключен с нарушением процедуры закупки.

Установлено, что в 2021 году по результатам открытых торгов между КУ «Спортивный клуб Татарбунары» и подрядчиком заключен договор на ремонт стадиона «Колос».

Ремонт не начался, но действие договора продолжалось без определения источника финансирования, без бюджетных ассигнований, и фактически без цели реального наступления последствий.

Именно поэтому прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщили учредителю клуба — Татарбунарскому горсовету о нарушении процедуры закупки и настояли на его расторжении.

Таким образом были предупреждены безосновательные расходы бюджетных средств на сумму более 47 миллионов гривен.

Стадион «Колос» был построен еще в 1970-х годах. С тех пор он изрядно обветшал. В 2012 году за 7,5 млн грн был произведен частичный ремонт спортивного объекта. В 2016 году на его обновление было выделено еще 500 тысяч.