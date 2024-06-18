В Одесской области отменили договор на ремонт стадиона за почти 50 миллионов

Прокуратура разорвала договор на ремонт стадиона «Колос» в Татарбунарах на юге Одесской области за почти 50 миллионов грн. Таким образом предотвращен безосновательный расход бюджетных средств.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры выявили, что договор о закупке работ за бюджетные средства на сумму более 47 млн грн заключен с нарушением процедуры закупки.
Установлено, что в 2021 году по результатам открытых торгов между КУ «Спортивный клуб Татарбунары» и подрядчиком заключен договор на ремонт стадиона «Колос».
Ремонт не начался, но действие договора продолжалось без определения источника финансирования, без бюджетных ассигнований, и фактически без цели реального наступления последствий.
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Именно поэтому прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщили учредителю клуба — Татарбунарскому горсовету о нарушении процедуры закупки и настояли на его расторжении.
Таким образом были предупреждены безосновательные расходы бюджетных средств на сумму более 47 миллионов гривен.
Стадион «Колос» был построен еще в 1970-х годах. С тех пор он изрядно обветшал. В 2012 году за 7,5 млн грн был произведен частичный ремонт спортивного объекта. В 2016 году на его обновление было выделено еще 500 тысяч.