Ключевые моменты

В мобильных пунктах можно бесплатно вакцинироваться и привить детей.

Медики проводят быстрые тесты, измеряют давление и уровень сахара.

В декабре бригады работают в Черноморской, Усатовской, Измаильской, Ренийской и Килийской громадах.

График работы мобильных медицинских бригад Одесской области

Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний опубликовал график выездов мобильных медицинских бригад на декабрь.

Каждый желающий может бесплатно:

получить вакцинацию для себя и своих детей (корь, паротит, краснуха, дифтерия, полиомиелит, гепатит В, туберкулез);

пройти быстрые тесты,

измерить сахар в крови и артериальное давление;

проконсультироваться с семейным врачом.

Черноморская громада

2 декабря , 09:00–12:00 — с. Малодолинское, Школа

, 09:00–12:00 — с. Малодолинское, Школа 4 декабря:

09:00–12:00 — с. Александровка, Амбулатория

12:30–14:00 — с. Бурлача Балка, Медпункт

Усатовская громада

2 декабря , 09:00–15:00 — с. Усатово, ул. Больничная, 19 (Амбулатория)

, 09:00–15:00 — с. Усатово, ул. Больничная, 19 (Амбулатория) 10 декабря, 09:00–15:00 — с. Мариновка, Амбулатория

Измаильская громада

2 декабря , 09:00–15:00 — ул. Клушина, 6 (Амбулатория)

, 09:00–15:00 — ул. Клушина, 6 (Амбулатория) 9 декабря, 09:00–15:00 — ул. Шевченко, 8 (Амбулатория)

Ренийская громада

4 декабря

10:00–12:00 — с. Лиманское, ул. Почтовая, 11

12:30–14:30 — с. Долинское, ул. Центральная, 87

9 декабря

09:00–12:00 — с. Орловка, ул. Суворова, 111

13:00–15:00 — с. Новосельское, ул. Михаила Кокош, 35

Килийская громада

10 декабря

09:00–11:00 — с. Шевченково, ул. Вишнёвая, 14-А

11:30–13:00 — с. Трудовое, ул. Центральная, 6а

13:30–15:00 — с. Дмитровка, ул. Мира, 111В

11 декабря

09:00–11:00 — с. Десантное, ул. Школьная, 93

11:30–13:00 — с. Мирное, ул. Солнечная, 36

13:30–15:00 — с. Приморское, ул. Школьная, 16

Медики напоминают: своевременная вакцинация — лучший способ защитить себя и детей. Несделанные прививки могут привести к вспышкам инфекций и серьезным последствиям для здоровья.

