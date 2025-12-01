Ключевые моменты
- В мобильных пунктах можно бесплатно вакцинироваться и привить детей.
- Медики проводят быстрые тесты, измеряют давление и уровень сахара.
- В декабре бригады работают в Черноморской, Усатовской, Измаильской, Ренийской и Килийской громадах.
График работы мобильных медицинских бригад Одесской области
Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний опубликовал график выездов мобильных медицинских бригад на декабрь.
Каждый желающий может бесплатно:
- получить вакцинацию для себя и своих детей (корь, паротит, краснуха, дифтерия, полиомиелит, гепатит В, туберкулез);
- пройти быстрые тесты,
- измерить сахар в крови и артериальное давление;
- проконсультироваться с семейным врачом.
Черноморская громада
- 2 декабря, 09:00–12:00 — с. Малодолинское, Школа
- 4 декабря:
09:00–12:00 — с. Александровка, Амбулатория
12:30–14:00 — с. Бурлача Балка, Медпункт
Усатовская громада
- 2 декабря, 09:00–15:00 — с. Усатово, ул. Больничная, 19 (Амбулатория)
- 10 декабря, 09:00–15:00 — с. Мариновка, Амбулатория
Измаильская громада
- 2 декабря, 09:00–15:00 — ул. Клушина, 6 (Амбулатория)
- 9 декабря, 09:00–15:00 — ул. Шевченко, 8 (Амбулатория)
Ренийская громада
- 4 декабря
10:00–12:00 — с. Лиманское, ул. Почтовая, 11
12:30–14:30 — с. Долинское, ул. Центральная, 87
- 9 декабря
09:00–12:00 — с. Орловка, ул. Суворова, 111
13:00–15:00 — с. Новосельское, ул. Михаила Кокош, 35
Килийская громада
- 10 декабря
09:00–11:00 — с. Шевченково, ул. Вишнёвая, 14-А
11:30–13:00 — с. Трудовое, ул. Центральная, 6а
13:30–15:00 — с. Дмитровка, ул. Мира, 111В
- 11 декабря
09:00–11:00 — с. Десантное, ул. Школьная, 93
11:30–13:00 — с. Мирное, ул. Солнечная, 36
13:30–15:00 — с. Приморское, ул. Школьная, 16
Медики напоминают: своевременная вакцинация — лучший способ защитить себя и детей. Несделанные прививки могут привести к вспышкам инфекций и серьезным последствиям для здоровья.
