Вице-мэр Одессы Анна Познякова считает, что скорее всего, это дело рук вандалов.

“Кто-то решил «развлечься» и оставил нам осколки триплекс-стекла, поцарапанную нержавейку и счет на дорогостоящий ремонт”, — написала она на свой странице в Фейсбук.

Сейчас коммунальщики закрыли купол пленкой, но восстановить разбитое стекло удастся не скоро — саркофаг сделан по особому заказу из толстого стекла (1см). Оно должно быть специально закаленным и соответствовать многим другим требованиям.

“Во время, когда каждая копейка уходит на поддержку фронта и критическую инфраструктуру, лишние расходы из-за чьей-то безответственности — это роскошь, которую город не может себе позволить. Приморский — символ Одессы, место силы для горожан и гостей. Давайте не уничтожать то, что создаем вместе”, — отметила Анна Позднякова.

Напомним, что на Приморском бульваре под куполом находятся остатки греческого поселения VI—V вв. до н. э., которое в 2008 году раскопали археологи и оформили в виде музейной экспозиции.

Смотровая пирамида мини-музея не раз становилась объектом вандализма: последний такой случай произошел зимой 2016 года. Кроме того, время от времени некоторые наши сограждане засыпают экспонаты мини-музея обрывками бумаги и другим мусором.

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Фото: Анна Позднякова.