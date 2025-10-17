Ключевые моменты:

С 14 октября в Одессе не курсировали трамваи №1, №18 и №20.

Сейчас частично восстановлена работа маршрута №1.

Трамвай №7 по-прежнему курсирует по укороченному маршруту.

В Одессе снова ходит трамвай №1

С 14 октября одесситы столкнулись с временной остановкой сразу трех трамвайных маршрутов — №1, №18 и №20. Причиной стали технические работы, на сегодняшний день ситуация начала постепенно улучшаться.

По информации коммунального предприятия «Одесміськелектротранс», трамвай №1 возобновил движение и курсирует по маршруту: Центролит — Пересыпский мост. На маршруте 50% подвижного состава.

Трамвайный маршрут №7, как и ранее, работает в сокращённом режиме: от 11-й станции Люстдорфской дороги до Херсонского сквера.

А вот трамваи №18 и №20 пока остаются вне движения — о сроках их возвращения на маршруты пока не сообщается.

Горожан просят учитывать изменения при планировании поездок и следить за обновлениями на официальных ресурсах транспортного предприятия.

