Этой ночью неизвестные совершили акт вандализма в центре Одессы, разрисовав металлического льва и испачкав одну из фотографий на постаменте, с которого в начале войны сняли Екатерину II. На этой локации регулярно устраивают акции памяти павшим Защитникам с фотографиями погибших.

Как сообщили в полиции Одесской области, о разрисованном постаменте в центре города в полицию сообщила прохожая.

Сейчас на месте работают сотрудники территориального подразделения полиции.

“Принимаются меры по установлению лица, причастного к происшествию. Правовая квалификация ему будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств”, — сообщают правоохранители.

Это не первый подобный инцидент на месте бывшего памятника Екатерине ІІ: 7 октября 2024 года на постамент забралась женщина и стала прикреплять к нему российский триколор. Но вмешались прохожие и флаг отобрали.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, как женщина справила нужду на Европейской площади и осквернила флаг Украины.





