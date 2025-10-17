Ключевые моменты:

Российская армия несет тяжелые потери: только в сентябре — почти 29 тысяч человек, всего с начала года — более 2 тысяч пленных.

Украина усилила глубинные удары по территории РФ, что снизило производство топлива почти на 25% и наносит экономический ущерб.

В Кривом Роге в ночь на 17 октября враг атаковал дронами объекты энергетики. Повреждены сети, есть перебои со светом, но пострадавших нет.

Потери России на фронте и удары ВСУ по тылам врага

Обстановка на фронте остается напряжённой. Российские войска пытаются наступать, но не достигают стратегических целей и несут значительные потери. Только за сентябрь потери личного состава РФ составили около 29 тысяч человек. Всего с начала 2025 года в плен попали 2060 российских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты не могут выполнить планы Кремля по захвату новых территорий, а украинские силы применяют активную оборону и проводят контрудары. Войска ВСУ вытесняют врага из Сумской области, добиваются успехов в Донецкой и Запорожской областях.

Кроме того, Украина усилила глубинные удары по территории России в рамках операций Deep Strike. Уничтожено 45 объектов топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса РФ. В результате Россия сократила производство топлива на 25%, а потери от снижения экспорта нефтепродуктов составляют $46 млн ежедневно. Это влияет на способность врага вести боевые действия.

Появились и положительные новости — обсуждаются поставки от союзников, в том числе ракет «Томагавк» и других видов высокоточного оружия, которое может усилить давление на агрессора.

Массированная атака дронами на Кривой Рог

Ночью 17 октября российские дроны атаковали Кривой Рог. По информации главы Совета обороны города Александра Вилкула, было зафиксировано 10 попаданий по объектам энергетической инфраструктуры. В городе удалось сбить 22 беспилотника, но часть из них достигла целей — вспыхнули пожары, однако, к счастью, никто не пострадал.

Из-за повреждений остались без света несколько населённых пунктов, включая Авангард, Верабово и Мировское. Электротранспорт временно не работает, но на маршруты запущены замещающие автобусы. Все важные службы города продолжают функционировать.

Всего этой ночью противник атаковал 70 ударными БПЛА, 35 которых сбито и подавлено средствами ПВО, сообщили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сводка боевых действий за сутки

Всего за прошедшие сутки произошло 178 боевых столкновений. Россия нанесла по украинским позициям:

2 ракетных удара,

42 пуски ракет,

100 авиаударов,

206 сброшенных управляемых авиабомб,

4 553 артобстрела (в том числе 118 из РСЗО),

6 184 применения дронов-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили 14 скоплений личного состава и техники противника, 1 пункт управления дронами, 6 артсистем и ещё один важный объект. Потери врага за сутки: