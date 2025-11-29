Ключевые моменты:

ДТЭК обновил графики стабилизационных отключений света в Одессе и области.

Сегодня, 29 ноября, отключений станет больше из-за ночной атаки РФ и новой команды от «Укрэнерго».

Потребление электроэнергии растёт: утром 29 ноября оно было на 2,1% выше, чем неделю назад.

В ДТЭК пояснили, что регулятор – компания «Укрэнерго» – сменила команду, что повлекло за собой увеличение количества отключений.

Также напоминаем, что сегодня, 29 ноября, помимо стабилизационных отключений света по графикам, в Одессе продолжаются ремонтные работы, из-за чего некоторые улицы останутся без электроснабжения до вечера.

Проверьте, изменился ли ваш график:

По информации «Укрэнерго», вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на объекты энергетической инфраструктуры, уже седьмой за последние два месяца, почти полностью обесточенными оказались потребители в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

«В результате сегодняшней и предыдущих массированных ракетно-дроновых атак – во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры по ограничению потребления: почасовые отключения для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса», – отмечают в компании.

Помимо этого, по данным энергетиков, на сегодняшний день потребление электроэнергии показывает тенденцию к росту. Так, утром субботы, 29 ноября,его уровень был на 2,1% выше, чем в субботу 22 ноября. Причина – применение меньшего объема вынужденных ограничений в большинстве регионов.