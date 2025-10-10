Ключевые моменты:

РФ выпустила более 450 дронов и десятки ракет по Украине. Повреждены объекты энергетики в Киеве и девяти областях. В ряде регионов введены аварийные отключения света.

По данным Генштаба, ситуация на фронте остаётся напряжённой, особенно в районе Лимана, Покровска и Доброполья. ВСУ наносят врагу ощутимые потери.

Только за сутки зафиксировано 245 боевых столкновений. Украина уничтожила более 1100 российских военных и десятки единиц вражеской техники.

Ракетно-дроновый удар 10 октября

Этой ночью РФ совершила массированный обстрел энергетики Украины, в ряде областей введены графики отключения электроэнергии. Как сообщил президент Владимир Зеленский, Россия направила более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальную жизнь украинцев: свет, газ, тепло.

На данный момент по стране известно о более чем 20 пострадавших людях – всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, в Запорожье в результате атаки погиб ребенок.

По данным Укрэнерго, в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты, обесточено значительное количество потребителей в г. Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

На данный момент графики отключений света действуют в Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

По уточненной информации Воздушных сил, ночью россияне запустили 497 воздушных целей, было 73 прилета на 19 локациях.

Из 465 дронов удалось сбить 405. Из 32 ракет (в том числе 16 баллистических) сбили 15 и еще 4 «локационно потеряны», но целей не достигли.

Оперативная ситуация на фронте остается сложной

Силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия на сдерживании противника, стабилизации обстановки на угрожающих направлениях, прежде всего Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском, и наносят врагу значительные потери, сообщили в Генштабе ВСУ.

Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении.

Благодаря успешным действиям подразделений Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков, других частей Сил обороны удается останавливать и отбрасывать противника, который планировал в начале осени захватить территорию всей Донецкой области.

«Впереди нас ждут новые испытания. За месяц враг увеличил число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%, мы должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 245 боевых столкновений. На Покровском направлении наши защитники остановили 72 атаки агрессора.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 71 авиационный удар, сбросив 161 управляемую авиабомбу. Кроме этого, было задействовано для поражения 4252 дрона-камикадзе и осуществлено 4146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых около ста – из реактивных систем залпового огня.

В ответ украинские силы поразили два района сосредоточения живой силы противника. Потери российских войск за сутки составили: