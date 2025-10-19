Ключевые моменты:

Вода в пруду села Жеребково Ананьевского района Одесской области внезапно стала ярко-красной.

Экологи Госэкоинспекции Юго-Западного округа прибыли на место и взяли пробы воды для анализа.

Образцы поды переданы в Украинский научный центр экологии моря для дополнительного исследования.

Летом 2025 года в районе села Крыжановка также отмечались изменения цвета морской воды из-за превышения взвешенных веществ и аммонийного азота.

