Ключевые моменты:

Обильные дожди на севере Одесской области восстановили русло реки Кодымы;

Вода поднялась почти на метр в пределах Зеленогорской громады;

Выпало около 80–100 мм осадков — этого оказалось достаточно, чтобы пробудить подземные источники;

Уровень воды ежедневно повышается на 20–30 см благодаря дождевой и подземной воде;

Местные энтузиасты расчищают заиленные источники, поддерживающие водный режим реки.

Местный житель села Ясенове Второе, член союза рыбаков «Кодыма» Михаил Паровик, чей огород упирается в реку, рассказал, что вода уже поднялась почти на метр. Ещё месяц назад он с сожалением показывал пересохшее русло Кодымы, напоминавшее пустынный пейзаж. Теперь можно спокойно рыбачить на реке, наблюдая голубую гладь древней реки-кормильцы.

Правда, осадков выпало пока около 80–100 миллиметров, но этого оказалось достаточно, чтобы пробудить подземные источники, которые также способствуют наполнению водоёма живительной влагой. Ведь дождевая вода, стекая с поверхности земли и просачиваясь в грунт, попадает в подземные воды. Поэтому каждый день уровень воды повышается на 20–30 сантиметров.

Энтузиасты уже месяц расчищают на берегах заиленные источники, которые издавна вместе с талыми водами и ливнями обеспечивали Кодыме стабильный водный режим.

