Местный житель села Ясенове Второе, член союза рыбаков «Кодыма» Михаил Паровик, чей огород упирается в реку, рассказал, что вода уже поднялась почти на метр. Ещё месяц назад он с сожалением показывал пересохшее русло Кодымы, напоминавшее пустынный пейзаж. Теперь можно спокойно рыбачить на реке, наблюдая голубую гладь древней реки-кормильцы.
Правда, осадков выпало пока около 80–100 миллиметров, но этого оказалось достаточно, чтобы пробудить подземные источники, которые также способствуют наполнению водоёма живительной влагой. Ведь дождевая вода, стекая с поверхности земли и просачиваясь в грунт, попадает в подземные воды. Поэтому каждый день уровень воды повышается на 20–30 сантиметров.
Энтузиасты уже месяц расчищают на берегах заиленные источники, которые издавна вместе с талыми водами и ливнями обеспечивали Кодыме стабильный водный режим.
